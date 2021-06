La mañana del jueves 10 de junio, Richard Vidal se levantó, como cada día, a poner en marcha su negocio; un carretón ubicado en el barrio Maguelles de Barceloneta, el cual llevaba por nombre: El gusto de tus mañanas. Sin embargo, el propietario nunca imaginó que el fruto de su esfuerzo ardería en llamas horas más tarde.

Esa mañana, al llegar a su carretón, Vidal se percata de que no contaba con gas y solicita el servicio a una empresa que acostumbraba a contratar. Una vez culminada la instalación, el comerciante procede a corroborar que todo estuviese en orden y se fue a hacer unas compras para poder operar ese día.

“Antes de abrir, a mí me da con verificar las estufas para ver si todas me prendían y todas me funcionaron. Entonces, dejo el carretón listo y cuando salgo a comprar el pan, parece que dejé una de las hornillas prendidas y por ahí mismo comenzó el fuego. Pensamos nosotros que fue eso porque no me acuerdo si la dejé prendida”, explicó Vidal.

El comerciante explicó a Primera Hora que el incendio consumió el carretón en su totalidad y que fue alertado por un vecino, quien se percató del siniestro.

“Cuando yo salí a buscar el pan, el vecino mío fue el que se dio cuenta. Me dijo que veía humo en el carretón. Yo, pues, dejé todo, lo solté y salí corriendo porque decía: ¿dejé algo prendido? Y, cuando miro de lejos hacia el cielo, había una bola de humo. Allí llegaron los vecinos, me ayudaron, pegaron manguera, cerraron el tanque de gas para que no fuera peor”, detalló Vidal.

El hombre de 27 años, quien es jefe de familia, dice haber comenzado su negocio a principios de este 2021, luego de un tiempo que estuvo luchando para poder tener algo propio.

“Ese era mi trabajo, de eso yo vivía para mi esposa y mi hijo. Antes, estuve cinco años trabajando en El Mesón Sandwich y luego trabajé en una de las industrias de unas panaderías famosas y dije: ˈvoy a trabajar paˈ mí porque ya sé de estoˈ y monté lo mío. Lo dejé todo y me tiré. Nosotros abrimos el negocio en enero y estuvimos cinco o seis meses”, comentó el comerciante, quien confesó que esos instantes de ver todo su esfuerzo hecho cenizas, fueron sumamente difíciles.

“¡Imagínate! Cuando llegué me sentí bien mal porque fue mucho sacrificio, muchos años guardando dinero para poder poquito a poco ir comprando lo de uno, para tener lo de uno. Y, en un abrir y cerrar de ojos, se nos fue todo al piso. Todo se perdió. Ya tenía la comida, caja registradora, el ˈpetty cashˈ, los equipos… todo lo perdí”, lamentó el joven.

No obstante, a pesar de esta dura prueba, Richard asegura que ha visto la buena fe de muchas personas que se han comunicado con él desde que publicó en Facebook su situación y comenzó a promocionar una venta de bizcochos con la que buscaba recaudar fondos para volver a comenzar su negocio.

“Yo estoy agradecido de la isla entera porque nosotros lo pusimos en Facebook y de verdad que nos han llamado de Mayaguez, Cabo Rojo, Luquillo, Ponce, Aguas Buenas, San Juan, área metro, Caguas y de todas partes de la isla. No hay un pueblo que se haya quedado, nos han texteado, nos han ayudado grandemente, de verdad que sí. Ya pasamos los 400 bizcochos y si no vendo el bizcocho porque es muy lejos, me dejan el dinero y me dicen ˈpara que recuperesˈ. Nos han ayudado grandemente. Estoy demasiado agradecido con la Isla”, sostuvo Vidal, quien dijo haber detenido la venta de bizcochos debido a que alcanzó el máximo que puede trabajar.

Afortunadamente, Richard pudo comprar un nuevo ˈfood truckˈ con el cual pretende poner en marcha nuevamente su sueño. Pero, esto tendrá que esperar a que pueda conseguir todo lo necesario para poder equiparlo.

"El gusto de tus mañanas" antes del incendio.

“Antes de que nos sucediera (el incendio) ya yo tenía un plan que era guardar dinero para comprarme un ˈfood truckˈ más grande. En esos cinco meses trabajando logré guardar algo y, con la ayuda de la gente y algunos familiares pude comprar un ˈfood truckˈ nuevo. Ahora lo que me falta es lo de adentro como tal porque yo iba a pasar lo de adentro del carretón que se me quemó al grande, pero no se pudo”, dijo el comerciante.

Para poder poner en marcha nuevamente El Gusto de tus Mañanas, Vidal necesita equipos como: planchas de cocinar, nevera, freidoras, campanas, utensilios de cocina, mesas de trabajo y caja registradora. También dijo necesitar todos los elementos gráficos del negocio, como el logo, el menú, los cuales también perdió en el siniestro.

“No tengo fecha exacta (para la reapertura) porque aún me faltan muchas cosas y son equipos caros”, dijo.

Quien desee ayudar a Richard a retomar su negocio puede hacer su aportación mediante ATH Móvil al numero787-373-6130 o llamar al mismo número para cualquier donación de equipos comerciales.