La Asociación de Farmacias de la Comunidad solicitará una enmienda a la orden ejecutiva emitida antenoche por la gobernadora Wanda Vázquez para que se les permita operar los domingos con menos restricciones y vender artículos no incluidos en la actualidad.

“Nosotros vamos a acatar toda orden que de el gobierno a manera preventiva para proteger a la ciudadanía. Habiendo dicho esto, tengo que decirte que es necesario el mantener abierta la farmacia para que los pacientes se suplan de medicamentos y productos esenciales”, indicó Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad.

Según explicaron, la orden ejecutiva dispone que las farmacias podrán operar solo el área de recetario, medicamentos e higiene personal, pero el grupo entiende que se le debe permitir venta de artículos de comida. Ayala dijo que el país está en una emergencia y si la persona tiene ese domingo por ejemplo una necesidad alimenticia, y a la vez se trasladó a una farmacia a buscar una medicina, se le debe permitir adquirir esa comida que necesita

“Si el cliente va ha buscar a la farmacia café o un pan, tiene el dueño de la farmacia que decirle no se puede y esa persona no puede suplir de todo lo que necesita ese paciente dentro de la emergencia”, dijo Ayala.

La directora ejecutiva de la Asociación, que agrupa a unos 400 socios, dijo que estarán tratando de contactar al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, para que se aclare este inciso de la orden ejecutiva.

Asimismo, Ayala exhortó a que el gobierno incluya a las farmacias de la comunidad en las discusiones relacionadas a la emergencia.

“Se debe incluir todos los sectores al momento de emitir una orden, no pertenezco a ningún comité, no se nos ha consultado. Al no conocer el funcionamiento de cada sector o industria lleva a que se pueden omitir o restringir demasiado una industria de la que no conocen su operación”, sostuvo Ayala.