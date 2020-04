Para robustecer la confianza del consumidor, Industria lechera de Puerto Rico, Inc. (INDULAC) tomó la iniciativa de redoblar de forma preventiva sus medidas de sanidad en todas sus áreas de trabajo ahora que la Isla entra en su quinta semana del periodo de acuartelamiento establecido por el Gobierno. Además, para todos sus empleados que día a día desafían la pandemia para asegurar que los productos de INDULAC estén disponibles para todos los consumidores, tendrán disponibles las pruebas de Covid-19 de forma preventiva para todos los empleados y están recibiendo un incentivo económico adicional a su compensación regular.

El presidente ejecutivo de INDULAC, Francisco Oramas, expresó que “Por la naturaleza de nuestro tipo de producción, ya nuestros protocolos cumplen con medidas estrictas de higiene establecidas por regulación federal y local. No obstante, quisimos dar la milla extra y adoptamos medidas adicionales de desinfección en nuestras oficinas administrativas, el área de almacén y el área de producción. Además, hicimos ajustes en los horarios para que el personal de la planta y almacén entraran de forma escalonada, evitando así el aglutinamiento, mientras que más del 50% de nuestro personal administrativo está trabajando remoto desde sus hogares y las reuniones se están realizando por teléfono o videoconferencia”.

Hasta el momento los empleados han estado trabajando sus turnos como de costumbre, pero para la tranquilidad de todos ellos, de forma proactiva INDULAC adquirió pruebas moleculares para detectar el Covid-19, las cuales serán administradas esta semana en las facilidades de la empresa, a todo el personal que de forma voluntaria así lo desee, por personal de los Laboratorios Toledo.

“Para nosotros, el bienestar y seguridad de nuestros empleados es lo primordial. Hasta el momento no hemos tenido empleados que se hayan ausentado o que hayan presentado síntomas de estar enfermos. No obstante, como ellos están día a día desafiando esta pandemia, quisimos darle la tranquilidad de saber que están seguros y saludables, dándole la oportunidad de que se puedan hacer la prueba molecular aquí mismo en INDULAC, especialmente ahora cuando los expertos en salud han reiterado que estamos en el punto donde puede haber mayor contagio y se han documentado muchos casos en donde el paciente no presenta síntomas pero han arrojado positivo a la enfermedad del Coronavirus”, explicó Oramas.

De igual forma, y reconociendo el compromiso con la empresa, los empleados están recibiendo una bonificación económica adicional a sus ingresos regulares desde que comenzó el periodo de aislamiento en la isla y el cual se espera pueda continuar brindándose por el tiempo que dure la crisis de salud. “Tanto nuestra Junta de Directores, su presidente Manuel Martínez y nosotros reconocemos que no es fácil salir todos los días a trabajar sabiendo que tenemos un enemigo invisible del cual se sabe muy poco. Así que estamos sumamente orgullosos de nuestros empleados, quienes son nuestro mejor recurso. Son ellos los que hacen posible que podamos operar y continuar brindándole un producto de primera a nuestros consumidores y por eso no vamos a escatimar en ello”, finalizó el Presidente Ejecutivo de INDULAC.