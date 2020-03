Para los técnicos automotrices, gomeros y distribuidores de piezas de carros, al gobierno se les olvidó que el auto es una necesidad y es por eso que entienden que deben estar entre los trabajadores de servicios esenciales que continúan operando.

Coinciden en que el toque de queda es necesario para suprimir los contagios por coronavirus en la Isla, sin embargo, entienden que sus servicios deben estar dentro la lista de profesionales de primera respuesta a la emergencia.

“Deberían, aunque sea restringido en horario, abrir los auto parts y dejar a nosotros trabajar también. Nos tienen de brazos cruzados y nosotros deberíamos ser un first response también”, opinó Juan Rivera, técnico automotriz en el taller Clínica Auto, en Cayey.

Rivera le hizo un llamado al gobierno para que le permitan comenzar a operar tomando las debidas precauciones para evitar el contagio del virus del cual ya se han reportado 64 casos, según reveló esta mañana el Departamento de Salud.

Sugiere que se trabaje por cita y en horarios estipulados para evitar el mínimo contacto con el cliente.

“Directa o indirectamente, nosotros tenemos que estar ahí para que esa gente pueda seguir dando sus servicios”, dijo en referencia al personal que a u n se encuentra en la calle dando servicios.

Abogó, además, para que se les permita a los distribuidores de piezas y gomeras continuar su operación, pues forman parte de la cadena de servicios para los autos.

Rivera comenzó operar en diciembre y en las casi dos semanas que ha dejado de producir, estimó sus pérdidas en más de $2,000 en trabajos que ya tenía cotizados y agendados.

“Aunque sea con controles debido a la emergencia, que se nos permita poder seguir laborando. La mayoría de los talleres somos independientes, nosotros no vamos a tener derecho a la mayoría de las ayudas que se están otorgando para apaciguar el golpe. Y no es tanto en lo económico, el servicio debería estar disponible para esas personas que sí están saliendo a trabajar y para el que no también, porque el que sale para una cita médica puede tener problemas con el carro, todo el que se monta en el vehículo, ya sea para trabajar o para hacer una gestión está expuesto a tener un problema y necesita tener a alguien que le resuelva”, indicó.

“Es un servicio esencial, porque ya el vehículo no es un lujo ni es un gusto, es una necesidad”, puntualizó.

David Santiago, técnico automotriz de Radiadores Beatriz, también lamentó el no operar y que sus suplidores de piezas tampoco.

“Yo creo que deberíamos operar de manera segura porque nos necesitan. Las personas que tienen un solo carro, alguna emergencia ¿cómo van a resolver?”, cuestionó.

“Creo en el toque de queda porque es para el bien de todo, pero por ejemplo los de los servicios esenciales como enfermeros, doctores, los que necesitan carros, pienso que deberían de alguna manera de abrir algo”, indicó.

Santiago dice que de poder operar, implementarías sus estrategias de prevención ante el COVID 19. Al igual que Rivera propone que se pueda hacer por cita y no tener público en el taller.

“Tratar de evitar el contacto con el público y con el mismo cliente. Entiendo que debería haber algo abierto para esas personas que necesitan nuestra ayuda de alguna manera”, insistió, quien ha recibido en una semana al menos 12 llamadas de personas en busca del servicio.

“Tenemos que ayudarnos con el toque de queda, pero el que están en la calle también necesita”, dijo.

De igual manera, lamentó las pérdidas económicas que le provocan el encierro en el hogar, las que ya se acercan a los $4,000.

“Para nosotros es un impacto económico bastante fuerte, aunque uno tiene algo guardadito… pero es bien difícil, es volver a empezar”, sostuvo.

En tanto, siendo las gomas unos de los accesorios indispensables para el funcionamiento del vehículo, Gustavo Centeno, propietario de Neumáticos PR, en Bayamón, sostiene que tanto su local como otras gomeras deben estar funcionando.

“Desde que hicieron el toque de queda entendí que sí, que las gomeras son esenciales y se ha dejado sentir por que la gente ha llamado. En las redes sociales ha escrito mucha gente que hace falta la gomera, me ha llamado mucha gente. Es algo que debe estar corriendo”, dijo.

Su plan para operar ya está listo, los que necesita es el visto bueno del gobierno. Como alternativa propone abrir en un horario especial.

“Nosotros tenemos un plan como gomera que es atender a los clientes pero que se queden en el carro. Tengo la máquina inalámbrica (de ATH), tenemos unas opciones que vamos a hacer ahora, que el cliente no se baje en la sala de espera. Pero sí, el servicio hay que darlo porque hay mucha gente que depende de un solo carro, no todo el mundo tiene dos o tres carros en la casa”, sostuvo.

“Como industria nos quedamos de brazos atados, nadie hizo nada, pero la misma gente lo está pidiendo y ahora todo el mundo estamos metiendo presión para que se dé, porque hace falta”, señaló.

Estima que en estas dos semanas ha dejado de generar cerca de $120,000. Mientras, entiende que el gobierno actuó bastante rápido y que será mejor para la economía que extenderlo por tres o cuatro meses sin operar.

“Se hizo rápido. Yo entiendo que por esa parte se hizo bien, pero que (la gobernadora) escuche a la gente que está pidiendo el servicio de gomas. Que se reestablezca las gomeras unos días o unos horarios que nos permitan dar el servicio y por lo menos yo tengo una propuesta para que el cliente no se baje. Tengo la facilidad para que el cliente no se tenga que bajar… solamente pagar y si quiere pagar por ath movil y no tener contacto con el cliente durante la emergencia, pues lo vamos a hacer”, dijo.

Eliza Colón, adminsitradora De Diego Auto Parts, por su parte, entiende que el gobierno le ha dado la espalda al no respaldarlos. Alegó que han utilizado a las candenas grandes para que le proveean las piezas para los vehículos de la Policía y otros funcionarios públicos y se olvidaron de los pequeños comerciantes.

“La parte que más me preocupa a mí, somos nosotros los pequeños comerciantes, los que no tenemos inventivos del gobierno, los que no tenemos ayuda de gobierno. Entiendo que el gobierno nos está dando la puñalada por la espalda porque si ellos van a a tener contratos, es como la Reforma de Salud, pues la tarjeta de salud las cogen las farmacias de la comunidad, no la coge Walgreens, no la coge CBS, pues ellos tienen contratos de piezas, pero la tienen con cadenas grandes”, denunció.

“Me tienen de manos atadas, igual al pueblo, porque mucha gente se está comunicando que necesitan piezas para su carros, que sus carros están fallando, que están a pie… A parte de eso, todo lo que Puerto Rico está sufriendo es la falta de ingresos porque ya la cuentas empezaron a llegar. Yo tengo suplidores en Estados Unidos, que no comprenden. Hoy me llegó un estado de cuenta que tengo la cuenta atrasá’ que tengo que enviarle $1,400 porque me van a cerrar la cuenta”, compartió.

“Esta bien fuerte, y para los mecánicos porque esto es un cadena, soy yo, son los empleados y son los mecánicos que tampoco tienen ingresos y el pueblo sufre porque tampoco tiene carro”, anadió.

Manifestó que sí le preocupa el posible contagio con el coronavirus, pero que hay altenativas para operar teniendo sus debidos cuidados.

“Entiendo que pueden ponerlo mediodía y no permitir al público entrar al negocio. Que guardemos distancia de seis pies fuera en el estacionamiento y yo despacharle las piezas, pero sin permitir que el público entre al negocio”, propuso.