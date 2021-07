La industria hotelera en Ponce experimenta un renacer con la reconstrucción del ecléctico Hotel Fox, el Hotel Solace by the Sea y el icónico Hotel Meliá, afirmó hoy el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago.

Con una inversión de más de $9 millones de la desarrolladora Ponce Prime Resorts LLC, se dio paso a la creación de unos 180 empleos directos e indirectos, y la capacidad de 229 habitaciones completamente remozadas para hospedar a los visitantes con diversos gustos y necesidades. El proceso de reconstrucción y remozamiento que se lleva a cabo en los tres hoteles es respaldado por la concesión de créditos al amparo de la Ley de Desarrollo Turístico de 2010, Ley 74-2010, según enmendada.

“La reconstrucción de cada uno de estos hoteles es una excelente noticia para la industria turística, ya que estos cuentan con características particulares que los distingue y, sin duda, abona al abanico de alternativas que tiene Ponce para ofrecer a sus visitantes, lo que fortalece significativamente la evolución del turismo y la creación de fuentes de empleo, que redundarán en un gran impulso al desarrollo económico de toda la Región Sur de Puerto Rico”, expresó Mercado Santiago en un comunicado de prensa.

Hotel Fox

Ubicado en la calle Isabel de Ponce Centro, el Hotel Fox es una hospedería histórica construida hace más de ocho décadas que reconceptualizó su estilo para convertirse en el primer hotel temático de Ponce, en el que se destaca su decoración del Movimiento Pop Art con coloridos murales. El hotel acentúa su influencia del cine y exalta a figuras artísticas como Marilyn Monroe y Elvis Presley, entre otras.

Hotel Fox en Ponce.

Cuenta con 50 habitaciones y aporta 30 empleos en la etapa de renovación y 25 en la etapa operacional. Se estima que el costo total de la inversión de esta reconstrucción será de aproximadamente $1,984,338.

Hotel Meliá

El Hotel Meliá está enmarcado dentro de una estructura que es una joya arquitectónica, ubicado en el 75 de la calle Cristina del casco histórico.

Hotel Meliá en Ponce.

Es un hotel tipo urbano cuidadosamente renovado para conservar su esencia y elegancia. Cuenta con 78 habitaciones. Su reconstrucción se estima en $4,465,086 con la creación de 50 empleos directos.

Hotel Solace by the Sea

El Hotel Solace by the Sea es una hospedería que ofrece un ambiente familiar, con piscina, áreas recreativas y el área de la playa. Está localizado en la carretera #2, en el Ponce By Pass de El Tuque, y cuenta 101 habitaciones.

Hotel Solace by the Sea en Ponce.

Solace by the Sea aporta al sector laboral con la creación de 50 empleos en etapa de construcción y 25 en etapa operacional. El costo de la inversión se estima en un total de $2,832,274.

“En la Compañía de Turismo de Puerto Rico nos llena de satisfacción constatar el interés y el compromiso de los empresarios puertorriqueños, como los que conforman a la compañía desarrolladora Ponce Prime Resorts, que apuestan a la industria turística para maximizar las fortalezas de Puerto Rico como destino y su capacidad de robustecer la economía de la Isla”, destacó Mercado Santiago.

“En Ponce Prime Resorts continuamos trabajando con gran ahínco para diversificar la oferta en la ‘Ciudad Señorial’ de Ponce y hemos diseñado cada uno de nuestros hoteles para que cada estadía permita a nuestros huéspedes disfrutar de las diferentes cualidades que distinguen a la Perla del Sur”, indicó por su parte el empresario puertorriqueño Abel Misla Villalba. “La reconstrucción y remodelaciones realizadas a El Fox, con su distintivo decorado estilo Pop Art, el histórico Meliá y el Solace by the Sea frente al mar Caribe, además de aumentar el inventario de habitaciones, fomentan la creación de empleos y la actividad económica en la región sur de la Isla”.

Las tres hospederías se encuentran en función actualmente.