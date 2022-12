Una idea inspirada por un mensaje del Papa Francisco celebró este mes de diciembre la cuarta edición de una premiación que busca reconocer y agradecer a aquellas personas, grupos u organizaciones de vocación católica que ayudan con su labor a las comunidades de Puerto Rico.

Jafet Marrero Colón, creador de los Premios InfluenZando, comentó lo que comenzó como un esfuerzo por evangelizar a través de las redes sociales, cuenta hoy con sólido apoyo a través de Puerto Rico, y ha servido de inspiración para motivar a muchas personas a servir a Dios a través de acciones en favor del prójimo.

Recordó que todo comenzó al regresar de la Jornada Mundial de Juventud de 2019, en la que, como parte de su discurso, el Papa Francisco “comentó que María no tenía redes sociales, pero fue la ‘influencer’ de Dios”.

PUBLICIDAD

“Esas palabras del Papa crean en mí el deseo de crear algún tipo de página, un ‘influencer’ que se dedicara a evangelizar en las redes sociales en Puerto Rico”, describió Jafet, recordando que, en aquel momento, no existía en Puerto Rico lo que pudiera considerarse como un ‘influencer’ católico, que tuviera un contenido que girara en torno a la fe y el amor”, explicó, agregando que, a su regreso a Puerto Rico tras la Jornada Mundial de Juventud, creó el proyecto InfluenZando, al que se unieron Yellitza Villegas y Eric Rosario.

Agregó que el proyecto, que hoy ya cuenta con un podcast que también se transmite por radio, tiene como pilares de su misión cuatro elementos, contenidos en las siglas REMA, “la R es de reflexión, la E de entretenimiento, la M de motivación, y la A de apostolado”.

Y con esos pilares como guía, es que el proyecto InfluenZando, que es mucho más que la premiación anual, “se va moviendo a diferentes actividades”, según las necesidades y solicitudes de las mismas comunidades.

Jafet explicó que, “las mismas comunidades nos hacen invitaciones, y vamos y llevamos charlas, talleres. Quizás tienen temas que quieren que toquemos. Lo que buscamos es dar a las personas que asisten distintas herramientas para evangelización”.

Detalló que, de ordinario, alguna persona de la comunidad, “un joven, un adulto, un sacerdote”, les contacta y “escribe a través de las redes que quieren abordar un tema en la comunidad, de cómo evangelizar en las redes, cómo motivarnos a lanzarnos a la misión, cómo hago que mi comunidad se active, cómo motivar a más jóvenes”

PUBLICIDAD

“Y entonces estipulamos el tiempo, cuadramos y se pone la fecha. Y ese día la comunidad se convoca al espacio que ellos escogen, sea una cancha, una iglesia un centro comunal”, abundó.

A medida que ha ido creciendo, InfluenZando llevó a cabo dos tours a través de comunidades de la Isla, y fue invitado a animar eventos nacionales, como conciertos de artistas católicos. Su labor los ha llevado a sobre 100 comunidades, con charlas que van desde catequesis hasta motivación y entretenimiento.

“En esas charlas tenemos diferentes dinámicas, hay espacios para desarrollar ideas de proyectos concretos, o de sumarse a nuestros proyectos y que otras personas sean parte de InfluenZando”, comentó. “Y va un momento de reflexión, algo de entretenimiento con alguna enseñanza. Pero al final es siempre motivación para tomar acción y lograr algo concreto”.

Sostuvo que en las charlas se han topado con personas pasando por situaciones muy difíciles que han encontrado alivio. En otros casos, han transmitido el ánimo para que se lancen a proyectos, de música, de grupos de jóvenes.

InfluenZando ha participado además de actividades para colaborar con el Santuario Nacional Divina Providencia y, en momentos de desastres naturales, como la secuencia de temblores de tierra en el suroeste y el huracán Fiona, para llevar asistencia a los damnificados y necesitados, como alimentos ropa, “entretenimiento y reflexión”.

Por supuesto, InfluenZando se ha dado también a conocer por las premiaciones a la labor de individuos y grupos, algo que tiene en sus raíces el deseo de agradecer.

PUBLICIDAD

“A la gente a veces se nos olvida agradecer a otros por lo que hacen. A veces ocurre en la misma iglesia, que alguien hace algo por muchos años, y ni siquiera se le agradece por eso que hace. Así que pensamos en premiar eso, y que fueran las mismas comunidades quienes escogieran e hicieran el agradecimiento”, comentó.

Acotó, sin embargo, que “hemos sido bien estrictos en que no solo se trata de hablar de Dios y el amor, sino vivirlo y ponerlo en acciones concretas. Además del REMA, así que se sirve a Jesús, no solo con palabras, sino con actos”.

“Como es un evento nacional, lanzamos las categorías de nominaciones y la misma gente nomina. O sea, tú conoces a este catequista o esta coral en tu comunidad, y lo quieres reconocer, lo nominas, envías un escrito describiendo por qué merece el reconocimiento y que le agradezcamos por lo que hace. Y ahí cada persona tiene un testimonio”, explicó.

El proceso de nominación, que cuenta con 12 categorías, se abre por dos semanas. En las que dichas nominaciones se revisan y se aseguran, entre otras cosas que cada nominado hace en efecto aquello que comprende la categoría por la que fue nominado, que sigue activo en esa función, “pues puede ser que ya no lo hace, o se retiró, o cambió de grupo de trabajo”, y también “se le pregunta si acepta o no esa nominación, pues ha sucedido, son casos mínimos, pero ha ocurrido que la persona no quiere participar”.

PUBLICIDAD

Luego hay un proceso de votación, “y la gente, por popularidad, elige” al ganador o ganadora. “Este año tuvimos más de 6,000 votos” en las diferentes categorías. “Ahí se elige el ‘influencer’ del año, el ‘youtuber’ del año”, evento católico del año, pastoral juvenil del año, entre otros. “Y, aclaramos, que la premiación no significa necesariamente que sea el mejor en lo que hace, sino que fue el que el voto de las personas escogió”.

Jafet comenta, con evidente orgullo y entusiasmo, que desde la primera edición de Premios InfluenZando, “la gente lo vio como algo refrescante, nuevo, que rompía con el esquema de eventos típicos católicos. Y lo acogieron. A través de los años ha ido aumentando el público”, tanto presentes en el espectáculo de premiación, como a través de las transmisiones en vivo.

“Este año tuvimos 150 nominados entre personas y grupos”, agregó.

Mirando al futuro, Jafet espera que InfluenZando pueda “llegar a muchas más personas. Poder hacer las premiaciones en otros lugares fuera del área metropolitana. Y también llegar a otros países, donde pueda haber interés para que llevemos este espectáculo. Y, obviamente, llegar con nuestros programas y charlas a más comunidades, en Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico”.

“El deseo que tenemos es que cada persona reconozca y se dé cuenta que, el cambio que queremos, comienza con nosotros”, sentenció Jafet. “Eso hace que el mundo sea mejor, que el amor no lo pongamos solo en palabras, sino en acciones mejores. Cuando haya viento, navegamos, y cuando no lo haya REMAmos”.

Si desea conocer más del proyecto InfluenZando y su labor, puede buscar más información en sus páginas en las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como @influenZando.