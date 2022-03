Miembros de la comunidad trans recibieron esta mañana con gran entusiasmo la iniciativa “Transformation”, un programa lanzado por la compañía L’Oréal Caribe en colaboración con la organización True Self Foundation cuyo fin es educar y brindar espacios seguros en los que las personas transgénero puedan sentirse cómodas para trabajar con su imagen y cuidado de cabello y sobre todo reforzar su autoestima.

El lanzamiento de la iniciativa coincide con la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que se celebra cada 31 de marzo a nivel internacional para reconocer a las personas transgénero y sus contribuciones a la sociedad, y también para crear consciencia sobre la discriminación que continúan enfrentando.

Como parte de la iniciativa se ofrecerá cinco talleres educativos en el Centro Técnico de L’Oréal Caribe en los que se abordarán temas relacionados a la comunidad LGBT+, mejores prácticas con la comunidad trans, temas de salud relacionados a los cambios hormonales y su impacto en el cabello y la piel, entre otros.

Como parte del lanzamiento de esta iniciativa, L’Oréal Caribe anunció un donativo de $15,000 al fondo de becas de True Self Foundation, para asistir a personas de la comunidad trans interesadas en estudiar cosmetología en Century College, con recintos en San Juan y Bayamón, el Instituto Educativo Premier, en Ponce, y el Colegio Mayor de Teconología, en Arroyo. Las personas interesadas en poder disfrutar de los beneficios de este donativo, se pueden comunicar con True Self Foundation, para conocer los requisitos de elegibilidad y comenzar su proceso de solicitud, para estudiar a partir de agosto de 2022.

El doctor Miguel Vázquez Rivera, presidente de True Self Foundation, entidad que ofrece una diversidad de servicios de apoyo a comunidades diversas en sexo, género y orientación sexual, celebró el programa “Transformation” y aseguró que “contribuirá a continuar empoderando a la comunidad trans a través de herramientas educativas”.

“Nuestra fundación solamente es el vehículo para que ese dinero llegue a la comunidad directamente y se pongan a estudiar, porque realmente hace falta abrir espacios, sobre todo espacios donde sean seguros y puedan estudiar y conseguir un buen futuro”, afirmó el doctor Vázquez.

Al momento, la iniciativa ya cuenta con una comunidad de 10 salones: Century College, en Hato Rey; Beauty Parlor by Yara, en Aguadilla; Exchange Salon, en Hatillo; Gaia, en Caguas; Fabi Love, en San Juan; Be Salon by Ceidi, en Bayamón; Gratacos, en Villalba; Zaid Concept, en Cayey; Miranda Salon, en San Juan; y OM Studio, en Guaynabo.

Otros salones de belleza que estén interesados en unirse a esta iniciativa de educación e inclusión pueden solicitar información a través del portal https://www.lorealprofesionalpr.com/matrix/#estilistas.

Mila García, una persona trans que ya tuvo la experiencia de conocer a tres de los estilistas que estarían participando del proyecto, y estaba visiblemente contenta con el resultado que mostraba a través de su cabello, auguró que “doy fe que este proyecto no solo educará a más personas, sino que abrirá las puertas para más inclusión y más compromiso hacia nuestra comunidad”.

Por su parte, Liana Camacho, directora de la División de Productos Profesionales de L’Oréal Caribe, sostuvo que en la compañía que para su compañía es importante “dar espacio y voz a comunidades que necesitan nuestro apoyo para ser escuchadas, valoradas y respetadas”.

“Hoy nos sentimos muy orgullosos, y diría privilegiados, de poder lanzar el programa ‘Transformation’, un programa educativo centrado en apoyar y acompañar a la comunidad trans en Puerto Rico”, afirmó Camacho, agregando que “desde el primer día nos hemos asegurado de tener insumo de parte de personas de la comunidad trans, al igual de parte de las personas que han trabajado por años apoyándoles”.

“Queremos aportar a una sociedad libre de prejuicios y que todas las personas sean valoradas y respetadas por lo que son, que se sientan libres en ser. Nuestro compromiso con este programa es que la comunidad trans sepa que no está sola. Tiene nuestro apoyo. Estamos aquí para todes”, agregó.

Como parte del lanzamiento oficial, se entregó una guía de cuatro consejos esenciales para contribuir a ser parte de la transformación: No asuma, mejor pregunte a la persona cuál es su nombre y cómo prefiere que le llamen; ante la duda, utilice pronombres neutrales (usted, la persona); nunca pregunte si se ha hecho una cirugía, nadie por qué indagar en las particularidades de los genitales de otra persona; acepte que las personas tienen el derecho y la opción de representarse al mundo como deseen y sentir comodidad al hacerlo.

En ese sentido, Teresa Karolina, modelo y activista de la comunidad trans, comentó que “algo que es pieza clave, es que la gente no debe asumir el género de nadie, ni la identidad. Por más que la gente la encuentre femenina o masculina, no deben asumir, siempre es importante preguntar. Es de suma importancia no asumir, preguntar siempre qué tan cómoda se siente la persona al hablar de cosas de su identidad o su intimidad”.

Además de agradecer por la iniciativa y el espacio que ofrece a la comunidad trans para expresarse, Teresa Karolina llamó también a “que la misma gente trans eduquemos a las personas cis sobre cómo tratarnos, sobre cómo hablarnos y cómo dirigirse hacia nosotras, nosotros y nosotres”.