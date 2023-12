Una mañana del 2021, mientras preparaba el desayuno de sus hijos, Ángel Yamil Figueroa recibió una llamada que le cambió la vida.

El joven de 24 años, fanático y practicante de lo que se conoce como motorcross, conoció en “la fiebre” a quien describe como su “hermano”, apodado Anuel. Ese día le informaron sobre el fatídico accidente de su mejor amigo, lo que le dio una nueva encomienda: llevar el mensaje de que los corredores de motora “fronteen” con sus cascos.

“Ese que se había convertido en mi mejor amigo, me llaman que tuvo un accidente… Yo tuve que llamar a su mamá y a su papá a notificarle… Y a los pa’l de minutos, me llaman, que él había fallecido ya. A mí se me fue el mundo, porque perdí a mi hermanito, como quien dice, en lo más que nos gustaba”, rememoró el Yamil.

Hoy día, en unión a Luis Elián Rosado, de la organización One Live y Yolanda Cotto, gerente general de Evinmotors, Yamil busca evitar más muertes de motociclistas a consecuencia de la falta de protección.

Al perder a su mejor amigo en un accidente en motora, Ángel Yamil se unió a la campaña "Frontea con tu casco", para evitar más desgracias. ( Suministrada )

“Frontea con tu casco” es una iniciativa que busca educar para ayudar a revertir la “preocupante tendencia” de fatalidades por accidentes en motora, que se ha registrado este 2023 en Puerto Rico.

Según datos de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la cifra de fatalidades de motociclistas en lo que va de 2023 es de 70, unas 18 muertes más que en el 2022. De los 70 motociclistas fallecidos en 2023, el 33% no llevaba casco.

Para revertir esa estadística la educación es clave.

Rosado, a través de la página de Facebook de la organización One Live, insta a sus seguidores y amigos a “que la fiebre sea tu casco”.

“Nosotros de alguna manera tenemos que impactar la sociedad, tenemos que hacer cambios. Nuestro objetivo, básicamente, es claro, es cambiar la cultura de la seguridad en el motociclismo en nuestra isla, destacando la importancia vital en el uso del casco. Queremos que ‘Frontea con tu casco’ sea un grito de concienciación que resuene”, dijo, por su parte, Cotto.

La gerente de Evinmotors recordó también que las personas que practican el deporte del motociclismo deben tener en cuenta que hay diferentes cascos, por lo que deberán orientarse sobre el que más les convenga.

Campaña "Frontea con tu casco", Dael González ( Suministrada )

Entre los puntos a considerar a la hora de elegir un casco, según dijo Cotto, está que incluya protección para la mandíbula y los dientes.

“De las cosas más importantes, es que el casco debe estar certificado por el Departamento de Tránsito de Estados Unidos. Debe tener una capa rígida y de absorción de impacto, visera, protección adicional para la cara, mandíbula y dientes, y un sistema de retención debidamente ajustado”, sostuvo.

Es importante también tener en cuenta que los cascos deben cambiarse cada cinco años. Si el equipo sufrió algún tipo de impacto, debe cambiarse inmediatamente.

Para ver y difundir la campaña, puede también acceder a https://ofertas.evinmotors.net/frontea-con-tu-casco