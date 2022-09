Una coalición de organizaciones comunitarias y sin fines de lucro lanzó la segunda fase del importante proyecto Alianza para la Seguridad Económica, en busca de lograr que todas las familias con derecho a solicitar el crédito por cada menor dependiente bajo su cargo durante 2021 puedan recibir ese dinero.

Según los estimados, sobre 100,000 familias residentes en Puerto Rico que son elegibles para el crédito por menor dependiente, o CTC -como también se le conoce por sus siglas en inglés-, no han recibido ese dinero, ya sea porque no lo han solicitado, o porque comenzaron el proceso de solicitud, pero no lo completaron.

PUBLICIDAD

La iniciativa, liderada por las organizaciones Espacios Abiertos (EA), Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), la Hispanic Federation de Puerto Rico, y contando con la colaboración de otras nueve organizaciones de base comunitaria, desarrolló varias alternativas para asistir a las familias en el proceso para solicitar el CTC, incluyendo portales electrónicos, un centro de llamadas y varios sitios donde se ofrecerá orientación de manera presencial.

Según se anunció, la Alianza estará ofreciendo esa asistencia durante los meses de septiembre y octubre, de manera gratuita.

Una de las herramientas a disposición del público es el portal ReclamaTuDineroPR.com, donde las personas podrán obtener información y acceder a las plataformas para completar la solicitud del crédito por menor dependiente, incluyendo la aplicación de fácil acceso Getctc.org/es. Esta aplicación permite hacer la solicitud desde cualquier teléfono inteligente o computadora, de una manera sencilla.

Si la persona encuentra dificultades, o si prefiere hacer el proceso de otra forma, puede llamar al número 2-1-1 para recibir orientación.

Asimismo, a través de ReclamaTuDineroPR.com se puede identificar el centro comunitario donde se ofrecerá asistencia para solicitar el crédito por menor dependiente más cercano a la persona y hacer una cita.

Los organizadores de la iniciativa exhortaron a toda persona que crea que puede recibir este crédito a buscar orientación, por cualquiera de las vías disponibles.

“Si tienes un menor a tu cargo, que tiene de 0 a 17 años, aunque no hayas trabajado en 2021, tienes la posibilidad de cualificar para esto. ¿Qué vas a hacer? Lo puedes solicitar a través de las plataformas disponibles, que las puedes encontrar en ReclamaTuDineroPR.com. Pero si de momento se tranca el bolo, como decimos en buen puertorriqueño, usted hace una cita a través del 2-1-1 o hace una cita a través de ReclamaTuDineroPR.com, que todas estas organizaciones van a estar disponibles, gratis”, insistió Sarah Vázquez, portavoz del IDJ.

PUBLICIDAD

“El 97% de las familias en Puerto Rico que tienen menores a su cargo cualifican. Estamos hablando de personas que van desde 0 ingresos hasta $400,000 e inclusive más. Es un alivio para el bolsillo de todas las personas en Puerto Rico que tienen menores a su cargo, porque precisamente lo que busca es el bienestar de esos menores”, añadió Cecille Blondet, directora ejecutiva de EA.

Explicó que el crédito también lo pueden solicitar, abuelos, tíos, padres adoptivos o encargado legal. Detalló que la persona que solicite lo que tiene es que haber estado encargada de más del 50% de la manutención de ese menor durante el 2021. En cambio, no tiene que haber tenido ingresos, ni haber radicado planilla.

De igual forma, quien radicó su solicitud por correo, y aún no le ha llegado, o si tiene un proceso de verificación de identidad que no ha completado, puede volver a radicar su solicitud ahora, de manera digital, y muy probablemente reciba su crédito más rápidamente. Una vez, en caso de duda, puede sacar cita para aclarar su situación.

Otro punto a tomar en cuenta es que ese menor no puede haber sido reclamado antes por otra persona para efectos de este crédito.

Asimismo, es importante destacar que este crédito no se cuenta como ingreso para efectos de programas de bienestar social, tales como el PAN, el plan de salud Vital o Sección 8.

Además, se subrayó que estas organizaciones comunitarias que están participando de la Alianza son espacios seguros, donde se recibirá y asistirá a toda persona, incluyendo a personas inmigrantes, sin importar su estatus migratorio. Subrayaron que, si una familia inmigrante tiene dudas sobre este asunto, “la recomendación en es que se comuniquen con nosotros, y caso a caso los vamos a estar ayudando”.

PUBLICIDAD

“No hay que tener miedo, al contrario. Lo que hay que saber es que estamos a tiempo de poder orientarnos y completar el proceso de solicitar el CTC. Estamos aquí para ayudar”, insistió Blondet, en un mensaje dirigido en particular a familias inmigrantes, que son una parte considerable de las familias que aún no han reclamado el crédito.

De hecho, recordaron que la información que llegue al Servicio de Rentas Internas (IRS) para entregar este crédito no se comparte con ninguna otra agencia federal o estatal. Todavía más, exhortaron a cualquier inmigrante cuyo estatus no esté definido a registrar ante las autoridades contributivas, sea el IRS o el Departamento de Hacienda, lo que se conoce comúnmente como ITIN (Número de Identificación de Contribuyente Individual), toda vez que pagar contribuciones regularmente es algo que podría influir positivamente al momento de solicitar regularizar su situación migratoria, y forma es información que el IRS tampoco comparte con las autoridades migratorias.

Esta asistencia estará disponible hasta el 31 de octubre, pues el IRS cierra su periodo contributivo en noviembre y diciembre, de manera que para obtener ese crédito tendría que someter la solicitud antes de noviembre.

Sin embargo, la persona tiene hasta tres años para solicitar el crédito, siempre que no tenga obligaciones con el gobierno federal. Así que, si no puede someter su solicitud antes de noviembre, podría hacerlo el año próximo.

Los centros comunitarios donde se ofrecerá asistencia para solicitar el CTC son: