La calidad de aire para Puerto Rico durante este sábado está “insalubre para grupos sensitivos”, según califica el índice de calidad de aire del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Específicamente, el índice de calidad de aire está en 132. Para catalogarlo como insalubre para grupos sensitivos, debe estar entre 101 a 150.

Bajo esta clasificación, los “grupos sensibles”, principalmente las personas asmáticas, con afecciones pulmonares y alérgicas, deben “reducir las actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso. Está bien realizar actividades al aire libre, pero descanse a menudo y realice actividades menos intensas. Prestar atención a la aparición de síntomas como tos o dificultad para respirar. Las personas asmáticas deben seguir sus planes de acción y tener a mano medicamentos de acción rápida”, se informa en la página del DRNA.

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Además, “si padece de una cardiopatía -síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar o fatiga inusual pueden indicar un problema grave- comuníquese con su proveedor médico”, añade.

El catedrático asociado del Departamento de Microbiología, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Benjamín Bolaños, explicó que las muestras tomadas en sus estaciones de Caguas muestran “una gran cantidad de polvo del Sáhara/África, presencia de hollín y muy pocas esporas de hongos”.

Comentó que estas situaciones, provocan que el aire esté insalubre.