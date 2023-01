Luego de décadas de sufrir la falta de servicio de agua potable, vecinos de la zona de El Combate, en Cabo Rojo, finalmente albergan la esperanza de que esa situación se corrija con la construcción de varios tramos de tuberías, como parte de un proyecto que se anunció formalmente este miércoles.

“Estamos bien contentos. Gracias a Dios, se dio”, exclamó Víctor Ortiz, de la comunidad Puerto Escondido.

“Se logró ya, recibimos el año súpercontentos”.

Describió lo vivido como “resistencia, por 30 años”, en los que se las arreglaban “con el agua que Dios nos da, que es la lluvia”, y la ayuda de algunos vecinos que sí recibían el servicio de acueductos “y nos vieron sufriendo”.

“Esperamos mucho, pero sabíamos que se iba a lograr. Porque tocamos muchas puertas y las puertas que se abrieron de equis tiempo para acá, se abrieron bien”, agregó, con evidente satisfacción.

De acuerdo con el anuncio que hicieron de manera conjunta el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, y la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la ingeniera Doriel Pagán, el proyecto de construcción de esas tuberías resolvería el problema de falta de agua “en el área El Combate y sectores aledaños”.

Esa situación, que han padecido algunos residentes de la zona por más de tres décadas, se agudizaba en las temporadas de mayor turismo, cuando miles de visitantes acuden allí a vacacionar, y aumentaba el consumo de agua, provocando que las presiones bajaran significativamente o faltara el líquido por completo.

Según se explicó, el problema allí no es que no hubiese agua suficiente, sino que no había tuberías para hacerla llegar a los residentes.

Esa dificultad se corregirá con este proyecto, que se llevará a cabo con unos $2.5 millones de fondos de recuperación americana, conocidos por sus siglas en ingles de ARPA, que el Municipio de Cabo Rojo transfirió a la AAA para que, “en tiempo récord”, se pudiera lanzar el proyecto.

La ingeniera Pagán explicó que las tuberías que existen actualmente en la comunidad son de dos y cuatro pulgadas, que no tienen capacidad suficiente para llevar el agua a todas las áreas. Con este proyecto, se instalarán 2.2 kilómetros de tuberías, de cuatro, ocho, 10 y 12 pulgadas, en diferentes tramos, que “le va a dar la suficiente capacidad a más de 2,500 familias” que tendrían “estabilidad en el servicio”, incluso en las temporadas pico de turismo.

Pagán estimó que “para junio” ya estarían viendo “movimiento de construcción en el área”, y calculó que el proyecto en su totalidad tomaría “cerca de un año”.

“Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer, en colaboración y en equipo, con los municipios. El alcalde identificó esa cantidad de dinero, $2.5 millones, para poder atender una necesidad en infraestructura de las tuberías de agua potable. Y hoy podemos venir aquí al municipio para poder reafirmar o validar que ya es una realidad”, afirmó Pagán.

La senadora Migdalia González también participó del anunció y comentó que la Comisión de Desarrollo del Oeste fue parte del esfuerzo para impulsar el proyecto. Celebró que, finalmente, pudiera llegar el agua a las comunidades, y añadió que “una vez se finalice el proceso de la instalación de la nueva tubería esta senadora va a estar aportando para la pavimentación de algunos de esos caminos donde se van a estar haciendo las mejoras a la infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillados”.

El alcalde comentó que la mayor parte de las nuevas tuberías irían por caminos de tierra, con un impacto mínimo en las carreteras principales.

Más proyectos encaminados

En un tema relacionado, la ingeniera Pagán comentó que la AAA también tiene otras inversiones en curso para Cabo Rojo, incluyendo la instalación de generadores de emergencia, uno para una estación de bomba y alcantarillado, y el otro para otra estación de bombas, con una inversión de unos $300,000. Asimismo, hay otros dos proyectos para la rehabilitación de dos tanques de sistema de distribución, en Palmer y Cerrillos, con una inversión de casi $1 millón.

Además, en la planta de filtros de Miradero, en el río Añasco, en Mayagüez, se va a construir una represa para la toma de aguas crudas, con una inversión de $14 millones. Esa planta de filtros sirve a varios municipios del oeste, incluyendo a Cabo Rojo.

Además, la AAA sometió una propuesta que está actualmente bajo evaluación ante la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), para la construcción de un nuevo embalse en el río Añasco.

Más allá del área oeste, entre los proyectos más importantes que trabaja actualmente la AAA, está el proyecto para el dragado del embalse Carraízo que “ya debemos ver movilización en los próximos seis meses, y comenzar el trabajo de dragado para junio o julio de este año”; la planta Enrique Ortega, de La Plata, que “ya se subastó y se adjudicó”; y la planta de Guayama.

En total, indicó Pagán, “ahora mismo tenemos 65 proyectos sometidos a FEMA”, de los que 25 ya están aprobados.