Interrupciones de luz programadas este viernes en varios municipios
LUMA realizará trabajos que podrían afectar temporalmente el servicio.
LUMA Energy llevará a cabo trabajos de mejoras planificadas en la red eléctrica este viernes con el fin de aumentar la confiabilidad y la resiliencia del sistema, según informó en un comunicado de prensa.
La empresa reconoció que estas interrupciones programadas pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad del servicio a largo plazo.
Municipios afectados por las interrupciones programadas:
Trabajos en postes
- Barranquitas – Barrio Cañabón, sector La Torres al final, en el Puente Nuevo y sector El Cuba, en la carretera 156; Barrio Honduras, sector La Loma; Barrio Quebrada Grande, carretera PR-156 kilómetro 21.9, interior, sector Los Mangoes, Camino El Mango; Barrio Honduras, carretera PR-774, sector La Charca
- Manatí – Barrio Río Arriba, saliente, sector Pugnado
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Guayama – Urbanización Algarrobo
Remoción de vegetación
- Bayamón – Villa Isleña, carretera 833 interior 174, barrio Guaraguao Abajo
Requerido por el cliente
- Guayama – Barrio Mosquito, Barrio La Julia, Comunidad Vista del Caribe, San Felipe
- Juana Díaz – Hacienda Cayabo
Nueva construcción
- Juana Díaz – Cementerio Municipal de Juana Díaz, comunidad Bayoán, comunidad Extensión Luis Llorens Torres, comunidad Luciana, comunidad Luis Llorens Torres, sector Cerrito, sector Las Viudas, sector Olla Honda, urbanización Estancias del Sol, urbanización Jardines de Jacaguas, urbanización Las Quintas, urbanización Orta, urbanización Santa Marta, urbanización Vista Hermosa, sector Rincón
- Gurabo – Varias calles, Ciudad Jardín River View