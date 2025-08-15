LUMA Energy llevará a cabo trabajos de mejoras planificadas en la red eléctrica este viernes con el fin de aumentar la confiabilidad y la resiliencia del sistema, según informó en un comunicado de prensa.

La empresa reconoció que estas interrupciones programadas pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad del servicio a largo plazo.

Municipios afectados por las interrupciones programadas:

Trabajos en postes

Barranquitas – Barrio Cañabón, sector La Torres al final, en el Puente Nuevo y sector El Cuba, en la carretera 156; Barrio Honduras, sector La Loma; Barrio Quebrada Grande, carretera PR-156 kilómetro 21.9, interior, sector Los Mangoes, Camino El Mango; Barrio Honduras, carretera PR-774, sector La Charca

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Guayama – Urbanización Algarrobo

Remoción de vegetación

Bayamón – Villa Isleña, carretera 833 interior 174, barrio Guaraguao Abajo

Requerido por el cliente

Guayama – Barrio Mosquito, Barrio La Julia, Comunidad Vista del Caribe, San Felipe

Nueva construcción