LUMA Energy llevará a cabo labores de mantenimiento que ocasionarán interrupciones en el servicio eléctrico en 12 municipios hoy, jueves.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas, así como el removido de vegetación peligrosa.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”, detalló LUMA.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Ponce

Caguas

Loíza

San Juan

Naguabo

Lares

Coamo

Lajas

Aguadilla

Humacao

Caguas

Bayamón