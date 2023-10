Publicaciones en redes sociales daban cuenta esta noche del caos provocado en diversas carreteras, avenidas y autopistas de San Juan.

Un impresionante video en la red social X colgado por un usuario, mostraba una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses que quedó atascada en medio de la inundación en la avenida De Diego.

SuperMax de la de Diego

— Giancarlo Gonzalez Ascar (@giangonz) October 27, 2023

Otra de las áreas afectadas era la calle Chardón en Hato Rey, Una publicación de la reportera de Dianerys Calderón de Telemundo, mostraba múltiples vehículos varados en esa zona.

En el expreso Las Américas, la congestión era interminable debido a las inundaciones. Otra publicación en redes sociales mostraba varias intersecciones de la avenida Rooselvet bajo agua.

Primera Hora se comunicó con un portavoz del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres para obtener más información sobre las calles, pero se indicó que no tenían información disponible sobre la situación en las calles. Un portavoz del municipio de San Juan también indicó que no tenía detalles al momento.

— Ragnar ® (@____TRC____) October 27, 2023

Una situación similar se vivía en Cataño, donde el Centro de Operaciones de Emergencias Municipal fue activado debido a las inundaciones. Se informó que en el sector La Malaria, los niveles del agua estaban subiendo de forma acelerada mientras que la barriada Juana Matos y el casco urbano también se hallaban bajo el agua. En adición, múltiples sectores se encontraban sin servicio eléctrico.

En sus redes sociales, el municipio informó el cierre de la PR 5, a la altura de Puente Blanco en ambas direcciones, debido a las inundaciones.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona metropolitana hasta las 10:45 de la noche, mientras que más temprano se informó que hoy se rompió el récord de lluvias en San Juan, donde cayeron mas de 2.50 pulgadas de lluvia.

Pasa tremendo susto Carmen Jovet

El vehículo de la periodista Carmen Jovet fue arrastrado por las aguas esta noche, mientras conducía por el expreso Las Américas, narró la veterana comunicadora durante una llamada al programa ‘El Pique de Falú’, en Notiuno.

“El carro se apagó. Me bajé y unos muchachos se pararon y me dijeron móntese. Me rescataron”, relató. “La guagua se quedó allí. No prende”, dijo. “Y fue un golpe de agua porque yo venía por el expreso y no había charcos en el expreso”, manifestó la llamada “mujer noticia”, quien modera el espacio radial “En Caliente”, en la misma emisora.