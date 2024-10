Múltiples municipios se encuentran esta mañana bajo aviso y advertencia de inundaciones repentinas debido a los aguaceros asociados a una serie de vaguadas y la humedad que está por encima de lo normal por un frente frío casi estacionario.

El Servicio Nacional de Meteorología, en San Juan, emitió un aviso de inundaciones repentinas para Naguabo hasta las 9:30 a.m. En ese municipio se informó que el río Blanco estaba fuera de su cauce. “Inundaciones repentinas están ocurriendo, afectando la carretera PR-31 cerca de Pitina y calle 4 en el barrio El Duque, según informan los gestores de emergencias. Los conductores deben evitar partes de la PR-31, cerca de la salida #22 de la PR-53 y carreteras cercanas”, precisó el ente.

También se emitió un aviso de inundaciones repentinas para Yabucoa hasta el mediodía; Ceiba y Fajardo hasta las 11:00 a.m.; Humacao hasta las 10:45 a.m.; y Canóvanas, Carolina, Loíza, Luquillo, Río Grande y San Juan hasta las 8:45 a.m.

Pronóstico de acumulaciones de lluvia desde el jueves en la mañana hasta sábado en la mañana. ( Servicio Nacional de Meteorología )

Todo Puerto Rico se encuentra bajo una vigilancia de inundaciones repentinas hasta la mañana del sábado debido a la cantidad de lluvia que se espera.