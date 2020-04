El Departamento de Salud (DS) invertirá $1 millón en equipo médico para el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques, adelantó hoy el alcalde Víctor Emeric, luego de sostener una reunión con el titular de la agencia, Lorenzo González.

Según Emeric, el secretario visitó la Isla municipio esta mañana y, luego de reunirse con el grupo Vieques al Rescate -que atiende a pacientes con cáncer- y visitar el CDT, le anunció el desembolso que se haría para la compra de ventiladores, máquinas de infusión y para lograr un contrato de radiología que garantice la lectura de resultados para los residentes de la Isla Nena, así como en telemedicina.

PUBLICIDAD

Actualmente, el CDT no cuenta con ventiladores y la máquina de infusión no funciona. El primer ejecutivo indicó que el secretario se comprometió en realizar la inversión “inmediatamente”. “Me imagino que (el dinero) se sacará de esa asignación (federal) que llegó ahora porque esa parte no se la pregunté muy detalladamente”, dijo.

“Eso es lo que tienen que hacer. Hace tiempo que hay un clamor por muchas cosas y había que atenderlas. Había que aprovechar que al parecer hay un dinero federal corriendo, pues es el momento. Si la excusa era que no tenían dinero, pues ahora tienen el dinero, por lo tanto, obviamente, tengo que estar satisfecho que cumpla con su deber el Departamento de Salud”, sostuvo.

La última inversión que se realizó en el CDT, según el primer ejecutivo de la Isla Nena, fue en el 2018 cuando mudaron la facilidad de Susana Centeno al refugio. “Lo que pasa es que la inversión que se hizo fue poca comparado con la necesidad”, indicó.

La visita del secretario se dio, principalmente, ante el reclamo del grupo Vieques al Rescate que demandan un viaje adicional en las lanchas para que los pacientes que tengan citas médicas puedan asistir sin quedarse sin el servicio de regreso a la Isla. El alcalde explicó que con motivo de los remedios para prevenir el contagio del COVID 19, se restringieron los viajes y el último salía a las 12 del mediodía, lo que dificultaba las diligencias de los pacientes. Aseguró que ya se había canalizado la situación con la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y desde hoy se añadió un viaje a las 4:00 p.m.

PUBLICIDAD

En un video difundido en las redes sociales del municipio, se ve al secretario a su salida de la reunión donde detalla el equipo de emergencia que se tiene que reponer en el CDT.

“Varias cosas de emergencia que se tienen que reponer inmediatamente, que tiene que ver con equipo, específicamente al CDT; particularmente respiradores, máquinas de infusión, también hay necesidad de telemedicina, el contrato de radiología para garantizar que se puedan leer las radiografías en la Isla grande y se puedan tener los resultados acá. También hay un reclamo de transportación, especialmente para pacientes inmunocomprometidos, que son pacientes de cáncer, para que se puedan transportar a través de Vieques Airlines a diferencia de irse en el ferry. Así que se obtuvo un gran insumo de la población y hay unas cosas que de inmediato se van a resolver particularmente para el CDT, la enmienda para los pacientes con cáncer que puedan usar Vieques Airlines”, dijo.

“Otra cosa que vamos a trabajar es la transportación, particularmente los pacientes de COVID 19, que necesitaran hospitalización. Eso es algo que tenemos que afinar un poquito, pero ya tenemos algo en mente y podemos presentárselo tanto al alcalde como a la comunidad en el transcurso de los próximo días para tener todo”, sostuvo en el video.

Vía libre para entrar a Vieques desde Isla Grande

De otra parte, el alcalde narró que el secretario llegó esta mañana por avión a la Isla desde el aeropuerto de Isla Grande y se percató de primera mano que no están realizando ninguna prueba de cernimiento para detectar pasajeros con el COVID 19.

PUBLICIDAD

“Él vino por avión por Isla Grande, entonces notó que allí no se había hecho ninguna prueba de cernimiento como se había quedado, no tomaron la temperatura ni nada; hasta él mismo entró libremente y nadie dijo nada. A él se le había traído la preocupación de que en Vieques de alguna manera estaban entrando turistas a Vieques y que no se está haciendo, en los aeropuertos de Ceiba ni de Isla Grande, ningún tipo de prueba ni nada. Él dijo que iba a comunicarse con la Guardia Nacional para que tanto en Isla Grande, en San Juan, como en el aeropuerto de Ceiba y el aeropuerto de Vieques pusieran equipo de la Guardia Nacional para hacer pruebas de cernimiento como hacen en el Luis Muñoz Marín o hacen en la ATM, en Ceiba, en el terminal de lanchas de Ceiba”, sostuvo el alcalde.

Aseguró que al secretario le inquietó el no tener un control en momentos en que Vieques, según los datos de Salud, es uno de los municipios que -presuntamente- no registra casos de COVID-19.

“Me parece que el secretario tiene la mejor disposición, hasta la fecha esa es mi imagen, eso puede cambiar de aquí a par de días, dependiendo de cómo el actúe o no. Hasta la fecha tiene mi voto de confianza”, apuntó.