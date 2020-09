El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández reaccionó esta mañana a un vídeo que está circulando en las redes sociales en el que unas madres alegan que se escucharon palabras obscenas provenientes desde el hogar de la maestra de Mayagüez quien se encuentra educando a su estudiantes a distancia través de una plataforma digital.

“En el Departamento de Educación censuramos el uso de lenguaje obsceno en toda circunstancia y más en el proceso educativo. Reconocemos que la educación a distancia conlleva unos retos enormes para los maestros y los estudiantes, pero esto no debe impedir que prevalezca siempre el comportamiento adecuado de todas las partes para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea de provecho para todos”, dijo el secretario en declaraciones escritas.

“Desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, donde hubo que hacer serios ajustes en la manera de educar a nuestros estudiantes, hemos recabado a los maestros y directores que haya empatía y sensibilidad con los estudiantes. Igual, esperamos que por parte de los estudiantes y los padres que están supervisando a sus hijos, haya una estrecha colaboración”, agregó.

Se informó que personal de la región Educativa de Mayagüez inició una investigación sobre el incidente y orientó la directora escolar sobre el uso adecuado de la plataforma digital. Asimismo, se reunirá con la maestra para asistirla en cualquier apoyo tecnológico que tenga para impartir las clases adecuadamente.

Según se desprende del clip, madres le reclaman a la maestra haber escuchado malas palabras provenientes de un hombre mientras esta daba la clase en línea.

En medio del reclamo, aparece un hombre sin camisa quien se identificó como el esposo de la maestra a decir que en ningún momento se habían dicho palabras obscenas. El individuo también dijo que “lo que pasa es que los niños no están poniendo atención y si no tienen interés pues lo que tienen que hacer es apagar el micrófono y no coger la clase porque hay otros que si les interesan.”.

Durante el intercambio, hubo momentos en que la discusión se tornó airada entre ambas partes, incluyendo a la maestra quien seguía negando que desde su hogar se hubiera dicho una mala palabra.