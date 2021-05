El alquiler de apartamentos en residenciales públicos de la Isla, mercadeados fraudulentamente mediante plataformas de renta a corto plazo, parece ser un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno que, tras la denuncia de la Asociación de Hoteles, se dispone a investigar el asunto.

El ente, incluso, reafirmó que la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) no acata la petición de obligar a estos espacios a regirse por una reglamentación y registro con el fin de terminar con esta práctica ilegal.

“Ha habido reportes de algunos clientes que han rentado alguna habitación y cuando llegan al lugar está en un residencial. Ellos cogen un Uber o un taxi porque le hicieron la representación de que existía en ese lugar, pero cuando llegan y se percatan que se tienen que ir. También ha habido casos de que cuando llegan a la dirección es un lote vacío. Pero esto viene ocurriendo hace años”, , denunció el presidente del Comité Porta del Sol y Porta Caribe de la Asociación de Hoteles, Tomás Ramírez, aunque reconoció que el problema ha cobrado notoriedad en los últimos días.

Según Ramírez, sus hospederías reciben entre una y dos personas semanalmente que rentan en uno de estos alojamientos y cuando llegaron no se podían quedar. No obstante, Ramírez no pudo precisar los residenciales donde se han dado estas situaciones de “alojamientos a corto plazo fraudulentos”, ni pudo precisar el precio en que se alquilan, pero sí indicó que se mercadean con fotos que no responden al lugar.

“Algunos se anuncian con una foto de la playa nada más, algunos se anuncian en un lugar que no es de ellos y cuando llegan era otro edificio. Algunos le venden un alquiler y cuando la persona está llegando lo llaman y le dicen que se les dañó ese apartamento: ˈy lo que tengo es estoˈ. Pero, como ya la persona viajó de San Juan o de Estados Unidos… y eso ocurre simplemente porque no están reglamentados y no están registrados”, sostuvo Ramírez.

Una lucha de años

El presidente del Comité de Porta del Sol y Porta Caribe afirmó que esta problemática no es nueva y que se desarrolla debido que hay distintos modelos de negocios para mercadear estos alquileres y los alojamientos independientes no se rigen por las leyes establecidas por la compañía de Turismo.

“En los pasados 10 años, ha surgido un nuevo segmento de anfitriones que anuncian el alquiler de alojamientos alternativos a corto plazo, a través de la internet y utilizando seis mecanismos o modelos de negocios principales y, en Puerto Rico, sobre el 70% de estas habitaciones son administradas por consolidadores, los cuales pueden manejar cientos de ellas convirtiéndose en hoteles ilegales”.

“Llevo siete años tratando de que se reglamente y se registren como está requerido en la Ley 272 de la Compañía de Turismo y en el reglamento 8856. En Puerto Rico no hay que hacer leyes nuevas ni reglamentos, es simplemente aplicarlos. Ya hay más de 25 mil de estos alojamientos a través de toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra. Muchos son buenísimos y muchos no cumplen con los estándares mínimos”, expuso Ramírez.

Según el experto, entre esos seis modelos de negocios están los Airbnb, aunque asegura que esta plataforma es una de las más reguladas. Sin embargo, instó a que la Compañía de Turismo trabaje con otros espacios donde se mercadean estos alquileres para estos incluyan el requerimiento del número de hostelero al arrendador y así poder tener cómo querellarse.

“Airbnb es, probablemente, la plataforma que más controles tiene. En Puerto Rico, se rentan estos alojamientos por seis modelos de negocios y cada modelo tiene plataformas diferentes. Se venden a través de Facebook, a través de web sites de rentas, plataformas de ofertas y esto lo hace difícil para darle seguimiento porque más de la mitad no están registrados y si hacen una querella, es bien difícil darle seguimiento. Hay que exigirles a todos estos mecanismos de venta que cuando pongan estos anuncios, incluyan el número de hostelero, que se lo da la Compañía de Turismo. Si hay alguna queja, entonces la persona va a poder referirse a tal lugar con número de hostelero tal, como tienen los taxistas. Es lo único que estamos pidiendo”, detalló el experto.

Adicional a esto, la Asociación de Hoteles afirma que es vital reglamentar estos alojamientos a corto plazo, ya que entiende que son indispensables para sostener la demanda turística en la Isla.

“Los alojamientos independientes llegaron para quedarse y son necesarios para todo el volumen de turistas que estamos trayendo a Puerto Rico. Lo que nosotros hemos estado pidiendo es que se reglamente y se registre como lo están haciendo en cientos de ciudades y destinos turísticos del mundo y de Estados Unidos”.

“Reconocemos que, debidamente administradas, estos alojamientos independientes apoyan la llegada de visitantes a la isla, y estas plataformas digitales y modelos comerciales pueden representar un canal adicional de distribución y reserva para hoteles pequeños y medianos; por lo que por los pasados siete años, hemos buscado su reglamentación, registro y operación legal en Puerto Rico. Todo el tiempo hemos dialogado con la Compañía de Turismo que es la que realmente tiene la inherencia sobre este particular y ellos pueden traer a otras agencias porque estoy seguro que cuando la Compañía de Turismo se decida a tomar acción, Bomberos va a participar y Salud Ambiental que son los que inspeccionan piscina van a intervenir”, concluyó Ramírez.

Primera Hora solicitó entrevista con la Compañía de Turismo para que respondieran a este particular, pero al cierre de la edición no se logró el espacio. Del mismo modo, le solicitamos entrevista al Administrador de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, sin embargo prefirieron emitir declaraciones escritas, en las que aseguran haber solicitado una investigación referente a este asunto.

“Ante esta denuncia, hemos solicitado con carácter de urgencia que se comience una investigación al respecto. De igual forma, nos hemos comunicado con la presidenta de la Asociación de Hoteles de Puerto Rico, Clarissa Jiménez”, expresó Salgado Colón.

El comunicado también hace referencia a que “los estatutos federales que rigen la Administración de Vivienda Pública prohíben de manera clara esta práctica” y que “esto constituye una violación al contrato de arrendamiento de vivienda pública, lo que conllevaría la cancelación del mismo”, leen las declaraciones.

Asimismo, la Administración de Vivienda Publica dijo que establecerá una línea telefónica para que cualquier persona que tenga información al respecto pueda denunciarlo de forma confidencial al 787-759-9407 ext. 3743 o a través de la página www.avp.pr.gov”.

Modelos de Negocios a través de los que se coordinan alojamientos a corto plazo:

1. Plataformas digitales para alquileres (Airbnb, VRBO, Home Away, Join a Jooin y Flipkey)

2. Agentes de Viajes en Línea (Booking y Expedia)

3. Plataformas de Descuentos (Gustazos, Ofertones y Oferta del Dia)

4. Páginas en las Redes Sociales de Facebook e Instagram (Cabañas Kitten y Cabañas Escobales)

5. Anuncios en Clasificados

6. Agentes de Bienes Raíces que consolidan múltiples unidades residenciales o alquilan propiedades a largo plazo y las subarrendan como alojamiento a corto plazo.