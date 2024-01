Intentar conseguir una sonrisa perfecta con tan sólo enviar una fotografía por Whatsapp para que un desconocido evalúe tu dentadura y pagando $350 para que te coloquen unos “brackets” con unas ligas podrían dejarte mella’o, a juicio de expertos entrevistados por Primera Hora.

El ejemplo no está lejos de la verdad, pues dos mujeres se dedican a hacer estos trabajos de ortodoncia en un local sin identificar en Aguas Buenas. Así lo promovían hasta ayer, viernes, por las redes sociales de Instagram y Facebook hasta que se fueron virales por promover de manera ilegal un trabajo médico sin estar licenciadas para ello. De inmediato, toda la promoción desapareció de sus páginas.

PUBLICIDAD

Primera Hora llamó al teléfono en el que Aztiley Zaid promovía su labor. La mujer contestó con un “sí, lo sé”, cuando se le informó que era investigada por la presunta ilegalidad de hacer trabajos propios de un ortodoncista. Se le requirió una reacción y dijo: “No voy a decir nada, pues ‘bye’”.

El acto de las dos jóvenes, que advierten en sus anuncios que “no somos ortodoncistas, sólo trabajamos el área de los dientes para alinearlos y juntarlos, no tocamos las muelas”, es investigado desde el pasado jueves por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y por la Junta Dental Examinadora.

El dentista Raúl Ortiz Escalera, quien preside el Colegio de Cirujanos Dentistas, informó a este diario que esperan el martes tener listo su informe para someterlo al Departamento de Justicia local y federal para que se proceda criminalmente contra las jóvenes.

Imagen de la promoción de las jóvenes de Aguas Buenas. ( Facebook )

Una de las participantes de la Junta Dental Examinadora, la doctora Norma Martínez Acosta, por su parte, indicó que este ente no se expresará sobre la presunta ilegalidad detectada, ya que encaminan su investigación.

No obstante, la experta detalló los peligros que se corre una persona que recibe servicios dentales de alguien que no está licenciada y que no sigue los estándares de higiene, así como los procedimientos científicos adecuados para tratar los dientes en una persona. El riesgo mayor es perder la dentadura, según afirmó.

“Ese tipo de proceso no es solamente pegar ‘bracket’ y una gomita. Es una ciencia”, precisó.

Indicó que el especialista a cargo de esto proceso, el ortodoncista, tiene que mirar primero la salud oral del paciente antes de determinar si se le realiza un procedimiento. Dijo que se evalúa la higiene, si tiene caries, si tiene sarro, lesiones precancerosas o cancerosas, tipo de diente y tipo de raíz, tipo de huesos en el área bucal, así como mordida, entre otros aspectos.

PUBLICIDAD

Las jóvenes de Aguas Buenas, sin embargo, sólo solicitan una fotografía por Whatsapp para realizar una evaluación.

La doctora, por ello, advirtió que ese proceso no es el adecuado. Sobre todo, cuando en una fotografía en la que se muestra una sonrisa puede cambiar el tipo de mordedura.

Alertó que, “si pones una ortodoncia inadecuada puede perder los dientes. Esto es una cosa que requiere ciencia, no es estética como pintarse las uñas”.

Añadió que “si te vas a operar del corazón o de la espalda no vas a la carnicería de la esquina a que le aprieten los huesos. Vas al mejor cirujano. La ciencia y la medicina no son estética. Puede ir a la par, pero tiene que haber un conocimiento”.

Martínez Acosta señaló que el mejor ejemplo actual de una persona que pudo estar en riesgo de perder los dientes por realizarse un trabajo bucal por parte una persona no licenciada fue el cantante de música urbana Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny. Dijo que este ha hablado del daño que hizo a su dentadura por realizarse unos “perridientes”.

“Lo importante es mantener higiene, que no tienes caries, no tenga mal aliento. Lo demás viene poco a poco. Los dientes no son blanco, blanco y los dientes no son parejos como una tabla. Lo disparejo le da continuidad a la sonrisa”, expuso Martínez Acosta a modo de consejo para las personas que buscan estos procedimientos para lograr tener una sonrisa perfecta.

Desinfección: clave en todo procedimiento

Otro aspecto que la doctora destacó es la importancia de recurrir a un experto que siga las guías adecuadas en proceso de desinfección. Señaló que desde el COVID-19, todos los dentistas han triplicado los métodos de desinfección para intentar prevenir contagios de enfermedades entre los pacientes o en su personal de oficina.

PUBLICIDAD

Ortiz Escalera expuso que utilizar equipo o tener áreas sin la esterilización adecuada puede ser tan perjudicial no sólo para el área de la boca. Habló de la posibilidad de que en un sangrado se le introduzca a la persona una bacteria en todo su sistema sanguíneo.

“En este caso es ortodoncia, pero de igual forma está el tratamiento de blanqueado, las carillas dentales (perridientes), que se promueve mucho en las redes y son igual de peligroso y de la misma envergadura de la ortodoncia. Los tres son peligrosos y requiere alta cualificación para llevarlos a cabo”, afirmó el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas.

Aclaró que sus señalamientos no están atados a justificaciones económicas. Reconoció que la gente alude a que acude a realizarse estos trabajos bucales en manos no expertas bajo el pretexto de que son más económicos. Sin embargo, Ortiz Escalera se enfocó en los peligros.

El dentista explicó que los ortodoncistas realizan todo tipo de estudios para asegurarse que los dientes no se muevan a un área incorrecta. Expuso que enfermedades, inflamaciones en las encías y otros factores pueden perjudicar al diente de manera irreversible.

“Si tienes infección, tus dientes se van a aflojar, salir del hueco de donde van… De eso lo que estamos hablando de que se pueden aflojar los dientes irreversiblemente”, dejó claro.

Comentó que tuvo un caso en que una persona se le aflojó el diente 8, que es uno de los dientes delanteros. Dijo que ese diente sólo era detenido por el “bracket” que le fue colocado por una persona sin licencia.

PUBLICIDAD

“Ellos juegan con la suerte. Si les ponen alambre a 12 dientes, pueden aflojar nueve y lo pueden aflojar irreversiblemente. Eso sería lo triste”, demarcó.

Atento el Colegio de Cirujanos Dentistas

Al alertar de los peligros, Ortiz Escalera detalló que advinieron en conocimiento de los trabajos de las dos mujeres en Aguas Buenas gracias a un grupo de estudiantes de medicina dental que realizaron un vídeo con lo encontrado en las redes sociales para alertar de los peligros. Dijo que desde el pasado jueves se concentraron en investigar.

Ayer, viernes, Telenoticias acudió al local en el que supuestamente las jóvenes realizan la labor y estas no respondieron. Comerciantes del área alegaron que las jóvenes también realizan uñas y cejas, además de los procesos dentales.

Toda aquella persona que interese hacer una denuncia para ayudar en la investigación criminal en contra de las alegadas ortodoncistas fatulas puede llamar al (787) 764-1969 o acudir personalmente al Colegio de Cirujanos Dentistas en San Juan a realizar una querella.

Ortiz Escalera, sin embargo, comentó que han recibido múltiples querellas contra estas mujeres de Aguas Buenas y otras personas que practican la medicina dental de manera ilegal a través de mensaje directo en la página de Facebook.

De paso, el dentista explicó que el modo de operar de estas personas no licenciadas es similar.

“Por las redes sociales es que usualmente se están promoviendo los procedimientos y es bien peculiar, porque casi nunca dan dirección. Tienes que dar un pronto y luego te dan la dirección que es. Es fácil captar. Todo es efectivo y de antemano hay que pagar. Ya tenemos personas que se han comunicado con el Colegio, porque quieren hacer una denuncia. Muchas personas estaban en desconocimiento que podían llevar a cabo una querella. Pero, sí se pueden quejar, sí hay mecanismo para llevar a esta gente a la ley”, manifestó el galeno.

Dejó claro que a nivel local y federal practicar la medicina sin licencia es ilegal. Mientras, para la profesión dental le aplica también la Ley 75 o Ley Dental de Puerto Rico, que impone una multa de hasta $500 y/o hasta dos años en prisión por realizar trabajos propios de estos profesionales de la salud.