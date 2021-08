La entidad municipal Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA), continúa su estrategia de aumentar la vacunación ciudadana contra el COVID-19, mediante el método de servicarro, según informó el alcalde de Isabela, ingeniero Miguel ‘Ricky’ Méndez Pérez.

“Ha resultado muy efectiva la estrategia de servicarro, ya que tenemos un estacionamiento amplio y a la entrada de CIMA, bajo techo, nuestro personal atiende en dos carriles. El proceso es rápido, seguro y exhortamos a todos los ciudadanos que aún no se han vacunado. Está probado que las personas vacunadas que se infectan con Covid-19 tienen menor riesgo de morir. Este servidor es uno de muchos más ejemplos”, detalló Méndez Pérez.

El CIMA atiende tanto a residentes de Isabela como de municipios cercanos que interesan vacunarse, sin costo, todos los jueves de 8:00 am a 2:00 pm. Además, se realizan pruebas de antígenos los lunes y martes de 7:00 am a 2:00 pm y de miércoles a domingo, de 10:00 am a 6:00 pm. Para información adicional, los interesados pueden llamar al 939-313-5402 y 939-313-5063.

Con relación a los números relacionados a Isabela, al 26 de agosto, hay 402 casos positivos a Covid-19, con 118 casos activos, 72 casos probables, 6 viajeros positivos y 9 hospitalizaciones.

“Los números que se están reportando a nivel de todo Puerto Rico es que el 90% de los casos de Covid-19 que se reciben en las salas de emergencia son de personas que no vacunadas, como expresó el Dr. José A. Pérez López, especialista en medicina interna y director médico del Hospital del Maestro”, detalló el alcalde.

Isabela vacunó ayer a 288 personas y el equipo de labores de CIMA además está vacunando a domicilio, en casos meritorios de condiciones médicas o discapacidad. Para información, los interesados deben llamar al 787-872-2100 (extensiones 1101, 1102, 1104) y coordinar visitas.

Precisamente ayer, el secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado López, urgió a la ciudadanía a poner de su parte en el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la pandemia, o el gobierno se verá en la obligación de implementar nuevas restricciones para evitar la propagación del Covid-19. “Los contagios siguen aumentando y no podemos permitir que el sistema de salud colapse”, indicó el Mellado López.