La enorme bandera de Puerto Rico ondea nuevamente en el Mirador de Guajataca en Quebradillas desde el miércoles, luego que fuera hurtada hace varias semanas por desconocidos.

El grupo Guardianes de la Bandera realizó una ceremonia poco antes de las 11:00 a.m. del miércoles, en la que izaron la espectacular bandera, de 25 pies de ancho por 15 de alto, y que complementa la impresionante vista del litoral costero que puede apreciarse desde el Mirador, e incluso desde la carretera número dos cuando se transita por la zona. Según se informó en un comunicado, la nueva bandera fue donada por un ciudadano, Julio Colón, quien se dio a la tarea de confeccionarla.

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El municipio de Quebradillas se hizo participe del evento, en el que se requirió de un camión con canasta para izarla y su despliegue.

Los Guardianes de la Bandera denunciaron el robo el pasado 3 de junio y dieron a conocer la situación en un video publicado en sus redes sociales, en el que además, explicaron que se trata de un delito grave, ya que la bandera que ondeaba anteriormente era propiedad del municipio. También denunciaron en aquella ocasión que él, o los ladrones, causaron daños al asta. “La persona que la tiene (la bandera) le quiero enviar un mensaje. Usted o ustedes, que se llevaron la bandera, entréguela, porque eso es un delito grave. Y aquí ha cámaras cerca de los comercios. Vamos a entregarla. Lo dejamos todo tranquilito, la deja en algún lugar y estamos en esa”, indicaron en aquella ocasión.

Según expresó el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, el hurto de la monoestrellada causó indignación entre los quebradillanos, los puertorriqueños y puertorriqueños en la diáspora. “La indignación entre la ciudadanía fue tal que personas se unieron a Don Julio quien recibió desde descuentos en la compra de materiales como materiales para coser la nueva bandera que tiene un tamaño de 25 pies de ancho por 15 pies de alto”, sostuvo Vélez Vélez en declaraciones escritas.

“Gracias a la aportación de Julio Colón quien confeccionó una nueva bandera la misma fue izada en el Mirador Guajataca. Un gesto loable que pone de manifiesto la generosidad de los boricuas. Gracias al donativo realizado tanto quebradillanos como la ciudadanía en general disfrutarán de ver ondear este símbolo patrio el cual nos identifica y nos llena de orgullo como pueblo”, añadió.

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Desde la década de los 90, la organización Guardianes de la Bandera custodian y protegen el símbolo patrio izado en el Mirador. Desde hace varios años el personal de la administración municipal en alianza con el grupo dona banderas anualmente con el fin de preservar la misma. Al tratarse de un punto de alto atractivo turístico por la impresionante vista que incluye las playas de la zona, el mirador y la entrada del túnel de Guajataca, el municipio aprobó una Ordenanza que autoriza que la bandera puertorriqueña ondee sola en el lugar, contrario a la usanza tradicional de que siempre este acompañada por la bandera de Estados Unidos.

Vélez Vélez hizo un llamado a la ciudadanía a preservar el espacio donde ubica la bandera y a denunciar cualquier acto de vandalismo contra el mismo.