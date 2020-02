La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, afirmó hoy que ese ente fiscalizador respalda el polémico acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), porque el mismo permitiría sacar a la corporación pública de la bancarrota y con ello adoptar iniciativas que permitan modernizarla y hacerla más confiable, a la vez que traiga ahorros para los consumidores.

“La AEE está bajo Título 3, lo que es el equivalente a una bancarrota. Sacar a la AEE de la bancarrota es absolutamente crítico para el futuro del sistema eléctrico en Puerto Rico. Pero para poder transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, y así poder cumplir las metas del Gobierno, la Legislatura, la Junta y todas las personas en la Isla, necesita poder ofrecer costos más bajos y energía más limpia y confiable. Y para poder producir energía más limpia, más confiable y más económica la AEE necesita salir de la bancarrota”, explicó Jaresko.

La directora ejecutiva de la JSF agregó que además de ese primer paso relacionado a salir de la bancarrota, la AEE tendría que “ser manejada de forma más eficiente”, que es lo que se busca con el proceso de alianzas público privadas, que debería terminar con “un operador privado de la red y el sistema de transmisión que logre operar el sistema de una manera más eficiente”.

También, sostuvo Jaresko, la AEE tendría que cambiar la mezcla de combustible que usa para generar energía. “Si se continúa usando el combustible más sucio y más caro, que es petróleo diésel bunker, no vamos a poder tener precios más bajos. Así que tenemos que cambiar esa mezcla de combustible”.

Por último, añadió, “tenemos que conseguir el financiamiento de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) para poder reconstruir el sistema que fue destruido por los huracanes Irma y María y ahora, desafortunadamente, por los terremotos”.

“Y todas esas cosas exigen que la AEE salga de la bancarrota. Porque, francamente, cada día que la AEE compra combustible, lo hace como una entidad en crisis financiera, de manera que el vendedor de combustible está asumiendo más riesgo. Así que el vendedor de combustible incluye ese riesgo en el precio, y eso se traspasa a su tarifa”, añadió Jaresko.

“Así que el acuerdo de restructuración aumenta la tarifa, es cierto, a lo largo de 28 años. Pero también permite a la AEE liberarse y así poder hacer las otras cosas que le permitirían bajar los costos. Mientras siga en bancarrota, va a ser extremadamente difícil, o incluso imposible, poder bajar los precios de manera sustancial”, sostuvo Jaresko.

Jaresko insistió en que “al día de hoy no deberíamos estar buscando ninguna otra excusa para no recibir el dinero de FEMA. Y si estar en bancarrota, fiscalmente inestable, sin resolver los problemas financieros, supone que haya alguna razón para demorar el financiamiento federal, pues no podemos llegar a la meta”.

Así las cosas, explicó Jaresko, la JSF “cree el acuerdo de reestructuración, tal como está escrito, tal como está contemplado”, necesita de legislación para establecer la securitización y hacer otras cosas contenidas en el acuerdo de restructuración.

“Les recuerdo que ese acuerdo de restructuración tiene muchos beneficios para pueblo de Puerto Rico, si bien es cierto que incrementa la tarifa de uno a cuatro centavos durante 28 años”, insistió Jaresko.

La ejecutiva detalló entre esos beneficios, la salida de la bancarrota, un cargo de transición fijo que describió como “extremadamente importante”.

Abundó que la deuda de la AEE es de bonos de ganancias que tienen algo conocido como “true-up” que significa que si se le debe una cierta cantidad a los bonistas, se divide de manera equitativa entre todos los clientes. Sin embargo, si más gente sale de la red o se va del país, los que queden tendrían que seguir pagando esa cantidad, asumiendo entre todos el pago. En el acuerdo de restructuración, “es lo opuesto. Significa que sin importar cuanta gente quede en la red, cuantas abandonen la Isla, se pagará la misma tarifa fija de transisión”.

“La idea de que se resolver la bancarrota sin pagar nada, desafortunadamente no es cierta. Así que creemos que negociamos el mejor acuerdo posible”, resaltó Jaresko.

La ejecutiva dijo entender que el liderato político se resista a aprobar legislación para apoyar el acuerdo de restructuración en estos momentos. “Así que vamos a tener que mirar otras alternativas, otras vías, y eso es lo que estamos haciendo”.

Por otro lado, Jaresko indicó que ya se había reunido con el recién nombrado coordinador federal para asuntos de Puerto Rico, almirante Peter Brown y esperaba una buena cooperación para asegurarse que los fondos CDBG-DR, asignados para la recuperación de Puerto Rico a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés), lleguen a ponerse en el uso para el que fueron destinados, “de la manera más eficiente, efectiva y rápida posible”.

Las expresiones de Jaresko se dieron durante una conferencia de prensa en la que se anunció un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Justicia y la Universidad de Puerto Rico, para que 130 estudiantes graduados y subgraduados puedan trabajar en una iniciativa para poner al día el Registro de la Propiedad.