A la edad de 9 años, Jaziel Ayala, ha enfrentado un largo y difícil camino para sobrellevar las condiciones de salud que lo aquejan.

El niño padece de perlesía cerebral, dificultades respiratorias y carece de reflejos para protegerse en caso de caída. Sus condiciones afectan su capacidad para moverse, mantener el equilibrio y la postura; y aunque puede caminar con esfuerzo, el no poder lograr balance aumenta el riesgo de sufrir algún accidente.

Ante el cuadro, su madre Aida Ortiz, recaba la ayuda de todos para conseguir un perro de compañía que apoye a su hijo y lo ayude a lograr una vida más independiente.

“La barbilla se le ha roto, la cabeza, chichones, entonces hay que estar todo el tiempo llevándolo de la mano. Para evitar eso, nosotros queremos que tenga un perro de servicio que trabaje como un bastón, que esté al lado de él para poder apoyarse cuando él necesite ese balance”, expresó.

En adición, la familia necesita construir una rampa en su hogar para poder desplazar la silla de ruedas del menor y no subir escaleras, como sucede al momento. De hecho, la madre relató que, cada vez que salen del hogar, se ve obligada a cargar a su hijo de 67 libras y bajar las escaleras con él.

Asimismo, es necesario que el baño sea remodelado para que Jaziel tenga una ducha abierta con declive y barandas, además de un muro para sentarlo. Esto impedirá que su silla de ruedas se deteriore por exponerla al agua todos los días.

“Yo no sé si es parte de su edad y a veces le digo ‘no te pares’ y él trata de pararse y lo que hace es que se da cantazos y pues eso le afecta su cabecita; él ha tenido ya muchas convulsiones, sangrado cerebral y otras y me da miedo de que se me dé más golpes”, detalló Ortiz quien agregó que tuvo que acudir al tribunal para que el Departamento de Educación pagara por los servicios de educación privados ya que esperó durante un año para que acomodaran al menor en el sistema público y no fue posible.

Si usted quiere ayudar a Jaziel y a su mamá, quienes viven en Carolina, puede comunicarse al (787) 690-3859.