Jerry pudiera dejar de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia en el este de Puerto Rico
El sistema pasará alejado de la isla mañana, viernes.
La desorganizada tormenta tropical Jerry continúa con vientos de 65 mph, aunque de manera dispersa y desplazados hacia el este del centro de circulación, informó a las 11:00 de la mañana del jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés).
“La tormenta permanece desigual con casi todos los vientos fuertes y convección en el lado este del sistema. El centro en sí ha sido difícil de arreglar, pero los datos generalmente apoyan una posición que se encuentra al sur-sureste de la trayectoria anterior", señaló el NHC.
“A las 11:00 a.m., el centro de la Tormenta Tropical Jerry se localizó cerca de la latitud 15.9 Norte, longitud 59.1 Oeste. Jerry se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 18 mph (30 km/h). Se espera un giro hacia el noroeste a última hora de hoy, seguido de un movimiento ligeramente más lento hacia el norte el viernes y el sábado”, añade la agencia.
En ese movimiento, Jerry pasará alejado al este nordeste del Caribe mañana, viernes. En su movimiento, arrastrará humedad al área local y se espera lluvia en Puerto Rico con acumulaciones generales de una a dos pulgadas y de manera aislada de dos a cuatro pulgadas.
“Hasta el viernes, de 2 a 4 pulgadas de lluvia con máximos totales de 6 pulgadas (son posibles) a través de las Islas de Sotavento y Vírgenes. Esta lluvia trae un riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y en terreno empinado. Para porciones de Puerto Rico, la humedad asociada con Jerry combinada con efectos orográficos locales puede resultar en hasta de 2 a 4 pulgadas de lluvia, con 6 pulgadas aisladas posibles”, describió el NHC.
También hay riesgo de corrientes marinas.
“Marejadas generadas por Jerry están comenzando a alcanzar las Islas de Sotavento y Barlovento. Estas marejadas se propagarán hacia el oeste hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico esta noche, luego hacia el resto de las Antillas Mayores durante los próximos dos días. Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”.