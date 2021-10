Terrero Music Entertainment anunció el regreso de uno de los artistas puertorriqueños más querido, reconocido y con una trayectoria mundial, José Monserrate Feliciano, mejor conocido como José Feliciano, quien llega a la Isla para celebrar en concierto los 50 años de la canción ganadora de un Premio Grammy y cientos de reconocimientos, “Feliz Navidad”. El artista, oriundo de Lares, se presentará en el Centro de Bellas Artes de Caguas el sábado, 11 de diciembre a las 8:00 p.m.

El también músico y compositor que ha escrito sobre 100 canciones registradas, ha interpretado sobre 600 temas y ha grabado sobre 65 álbumes, deleitará a su público con un viaje musical que incluirá todos los éxitos que ha cosechado durante toda su exitosa carrera artística. Feliciano quien es respetado por su potente e inconfundible voz y por su virtuosa habilidad con el manejo de la guitarra española, cantará y tocará en su espectáculo varios temas favoritos de su fanaticada, tales como, “Ay Cariño”,

“Paso La Vida Pensando”, “Me Has Echado al Olvido”, “Come Down Jesus”,“Angela”, “Rain”, “Chico & The Man”, “Hard Times in El Barrios”, “Qué Será”, “Dos Cruces” y, por supuesto, “Feliz Navidad”.

Cabe destacar, que toda la música compuesta e interpretada por este ingenioso vocalista logró liderar todas las listas de éxitos. Y, como si fuera poco, las ventas de sus discos se estiman en más de 50 millones de dólares.

En tanto, Feliciano, quien fue ganador de nueve Premios Grammy y obtuvo sobre 16 nominaciones, además, de ser exaltado en el Salón de la Fama y ser premiado en la Revista Billboard por su trayectoria artística, entre otros múltiples reconocimientos, dijo que: “Me gustaría ser recordado como un hombre de paz, como alguien que trató de llevar música al mundo, como alguien que trató de aliviar un poco lo malo de esta vida, como alguien que pudo aliviar a las personas con mi música y llevarles un poco de felicidad”.

Las expresiones de Feliciano van acorde precisamente con el objetivo principal del productor ejecutivo del concierto, Ivo Terrero, de Terrero Music Entertainment, quien propone con esta actividad brindar a todo el público que se presente en pareja o en familia, una mágica presentación llena de esperanza, alegría, y de cara a una “Feliz Navidad”.

Un dato interesante en la trayectoria del insigne cantante,galardonado con nueve premios Grammy, es que fue uno de los primeros artistas en incluir duetos dentro de sus producciones musicales, entre los que figuran: “Samba Pa Ti” con Santana, “Para Decir Adiós” con Ann Kelly, “Eterno Amor” con Ann Kelly, “Abrázame” con Becky López Porter, “Por Ella” con José José, “Un Amor Así” con Lani Hall, “Que Pena Nos Da Por Él” con Angélica María, “No Hay Mal Que Por Bien No Venga” con Pandora, “Tengo Que Decirte Algo” con Gloria Estefan y “Su Hija Me Gusta” con Farruko.

No podemos dejar de mencionar que el afamado cantante tras sus producciones musicales en español e inglés, logró en 1998 cautivar a un diverso público regresando a sus orígenes con el disco “Señor Bolero” que fue producido por Rudy Perez. De esa producción salieron los hits “Me has echado al olvido y Cuando te toque llorar”. Por su éxito, el álbum tuvo una segunda parte titulada “Señor Bolero 2″.

Para reservaciones y costos de boletos accede a Ticket Center o en la boletería del Centro de Bellas Artes de Caguas . El uso de mascarilla es obligatorio y se requerirá evidencia de vacunación.