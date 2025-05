El zar de energía, Josué Colón afirmó este domingo que el gobierno no mantiene deudas ni con el operador de los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico, LUMA Energy, ni con el operador a cargo del componente de generación, Genera PR, contrario a lo que pudiera interpretarse a raíz de un documento dado a conocer públicamente en el que Genera parecería achacar responsabilidad a Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por no contar con dinero suficiente en las cuentas de servicio que se utilizan para la compra del combustible.

Por el contrario, dio a entender que la responsabilidad de mantener esas cuentas de servicio con fondos suficientes recae justamente en Genera y LUMA, y exhortó a ambos operadores a operar de forma más eficiente.

PUBLICIDAD

“El gobierno de Puerto Rico no le adeuda ni al operador Genera ni al operador LUMA ninguna cantidad de dinero. Todos los pagos relacionados con los ‘fees’ (cargos) que ellos tienen por contrato se han pagado cabalmente desde que los contratos están vigentes”, afirmó el ingeniero.

Colón explicó que la carta en la que Genera le hace una reclamación a la AEE, “está más relacionada a los procesos contractuales de ‘replenish’ (rellenar) de las cuentas de servicios”, y recordó que dichas cuentas “se nutren con el trabajo específicamente de los dos operadores”, pues la AEE “ya no está a cargo de producir energía, no está a cargo de distribuirla, de transmitirla, de facturarla, de cobrarla, de estar pendiente al hurto, de estar pendiente a otra serie de requerimientos contractuales que recaen en los dos operadores”.

“No obstante, obviamente nuestra oficina, el gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica lo que queremos es que todas las operaciones continúen conforme al contrato y conforme a lo que se necesita para que no se interrumpa el servicio de energía a ninguno de nuestros clientes. Pero para eso, también se necesita que los dos operadores, conforme a los contratos que tienen, cumplan cabalmente con sus obligaciones. En la medida que eso ocurra, las cuentas de servicio de la AEE contarán con los recursos para poder rellenar esas cuentas según ellos las vayan utilizando”, afirmó Colón.

Agregó que “eso es un proceso contractual”, y no como algunos pudieron haber interpretado erróneamente, de que el gobierno, o la AEE, le deben dinero a los operadores.

PUBLICIDAD

A raíz de su explicación, se le cuestionó sobre si es entonces Genera la que le adeuda dinero a la AEE, y por tanto estaría incumpliendo su acuerdo con el gobierno. Colón declinó describir la situación como un incumplimiento, pero insistió en que, dado que la AEE “no tiene ningún otro ingreso primario que no sea la venta de electricidad”, para poder tener esas cuentas de servicio al día, “lo primero que tiene que ocurrir es que no se vaya la luz. O sea, el componente de Genera y el componente de LUMA tienen que garantizar que el servicio sea continuo para que los clientes reciban el servicio y lo puedan pagar a su vez”.

Indicó que regularmente “se hace una reconciliación de los ingresos que entran a la AEE producto de la venta de energía” y que además hay una comunicación constante entre los directivos de finanzas de la AEE, Genera y LUMA, “para asegurar que los ingresos provenientes de la venta de electricidad están depositados primero que todo en las cuentas, o sea que llegan a las cuentas de la AEE, que es de donde se pagan, o se rellenan las cuentas de servicios de ambos operadores”.

Reiteró que, para que no se produzcan esas insuficiencias en las cuentas de servicio, tiene que haber un servicio continuo y sin interrupciones de energía eléctrica, lo que a su vez requiere que produzca la cantidad de energía necesaria para atender la demanda, todo lo cual es responsabilidad de los operadores, y no de la AEE.

PUBLICIDAD

“La AEE no puede depositar en cuentas lo que no tiene. Por eso es que nuestra comunicación a ambas entidades (Genera y LUMA) cada vez que ha surgido este tipo de comunicación sobre las cuentas de servicio es que ellos tienen que mejorar su desempeño, porque en la manera en que ellos mejoren su desempeño la AEE contará con los recursos para poder atender los reclamos que ellos hacen”, insistió el zar de energía.

El ingeniero, sin embargo, admitió que “en este momento, los ingresos que tiene la corporación (AEE), conforme a las peticiones que hacen los operadores, pues no están en su nivel óptimo”, aunque insistió que “en otros momentos sí” han estado en ese nivel deseado, por lo cual le insisten a ambos operadores “que tienen que hacer un ejercicio interno de eficiencia en cómo utilizan el presupuesto que tienen asignado para este año fiscal. O sea, ellos tienen que buscar cómo hacer lo que les corresponde por contrato, con el menor gasto posible”.

Cuestionado sobre si esas irregularidades con los fondos llevarían eventualmente a que los operadores soliciten un aumento en la tarifa de energía para los clientes para poder contar con el dinero suficiente, Colón indicó que “esta administración y la señora gobernadora (Jenniffer González Colón) queremos que el cliente no sufra, o no reciba el impacto de ningún tipo de petición que no se sustente, o que no se hayan agotado otras alternativas más viables para atender las necesidades fiscales que tienen los operadores”.

PUBLICIDAD

Agregó que, si llegara a ser el caso que realmente necesitan destinar recursos adicionales para los proveedores, el Negociado de Energía sería el que tomaría esa determinación tras llevar a cabo el análisis de rigor.

“Pero nosotros le hemos solicitado, y hay vastas comunicaciones sobre ese particular, requiriéndole a los operadores mayor eficiencia y reducción de gastos antes de considerar o de evaluar la posibilidad de que se incremente o que se cambie el costo del kilovatio hora por falta de recurso”, afirmó.

Las expresiones de Colón se dieron durante la conferencia de prensa del resumen semanal de gestiones que realiza La Fortaleza.