Ser galardonado con una beca de $75 mil dólares por parte de George Lucas Family Foundation Endowed Student Support for Diversity hizo posible el sueño del egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, con sede en el Recinto de Río Piedras, Ángel Masa De Jesús, de continuar una maestría en Producción de Cine y Televisión.

La beca de $75 mil con la que fue galardonado es para culminar un grado de maestría, y se dividirá en tres términos, unos $25 mil por año académico.

Masa De Jesús cursará próximamente sus estudios graduados en la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés), institución que ofrece dicha beca para fomentar la diversidad en el campus, y así continuar la ruta hacia sus metas.

“Para mí, [la beca] me va a dar esa oportunidad de estudiar en la USC… La realidad es que yo no sabía si -sin tener una beca- iba a ser posible estudiar allá, así que esto es una oportunidad. Es simplemente una oportunidad para yo demostrar el gallito que soy y poder demostrar allá en la USC que de Puerto Rico pueden salir grandes cineastas y se puede hacer gran cine”, expresó el comunicador audiovisual, ante la posibilidad que le brinda la beca de dedicarse a sus estudios sin la presión de buscar un empleo para sufragar los costos.

Como parte de la solicitud, debía presentar una propuesta sobre algún proyecto que hubiera querido lograr, por lo que redactó un proyecto para hacer cine en las comunidades vulnerables de la isla. Desde entonces, no ha podido desprenderse de la idea de llevar las artes a esas comunidades.

“Yo salgo de una comunidad vulnerable también. Nací y me crié en un barrio de Canóvanas… y yo no lo veía como algo posible hasta que llegué a la Universidad de Puerto Rico, yo no veía hacer cine como una posibilidad en mi vida… Yo lo que quiero es que ellos [las comunidades de Puerto Rico] vean que es una posibilidad. Ser parte del arte y ser parte del entretenimiento es algo real”, comentó sobre sus motivaciones para concretar el proyecto en las comunidades puertorriqueñas, aunque aún está en planificación.

La beca fue fundada por el director y productor George W. Lucas Jr. mejor conocido por escribir el libreto de la película de Star Wars de 1977 y tres de sus precuelas, y busca que las comunidades hispanas y afrodescendientes puedan formar parte de la industria del entretenimiento.

A sus 24 años, agradece las oportunidades que le brindó la UPR de desarrollarse en el campo del cine y relatar historias como siempre deseó.

“[La UPR] me abrió los ojos, me hizo entender que era posible. Me dio también un sentido de resiliencia de nunca quitarme. Yo solicité una vez a la USC… y no me habían escogido. Yo volví a solicitar sin duda alguna, porque yo sabía que yo estaba preparado. La UPR me dio esa confianza en mi trabajo. Me dio unos profesores extraordinarios que sacaron lo mejor de mí. Me ayudaron a contar historias y eso es lo que yo me llevo siempre de la UPR”, reflexionó.

Mientras tanto, permanece agradecido con la posibilidad de continuar sus estudios en cine, un género que, desde pequeño, le apasionó y consideró como la forma de representar a su comunidad, su país y su familia.

Explicó que se encuentra en el proceso de recolección de fondos y de crear enlaces con diversos cineastas del país para llevar a cabo su proyecto. Aseguró que iniciará como parte de la compañía MAS+ Puerto Rico, que fundó en enero de 2020, y lo manejará desde California.

Sobre la beca

La beca George Lucas Family Foundation Endowed Student Support for Diversity comenzó en 2016 con una donación de $10 millones para que las comunidades que estuvieran subrepresentadas en la industria del cine pudieran estudiar en la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés). En 2017, la USC recibió otra donación de $10 millones por parte de la familia Lucas para incrementar su apoyo a los estudiantes de la Escuela de Artes Cinematográficas.