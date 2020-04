De la escuela pública Manuela Toro del municipio de Caguas, la estudiante Jennifer Patritti, hoy figura como una próxima doctora en Neurociencia. Ni las barreras económicas, ni el cambio de idioma empañaron los sueños de la estudiante becada y participante de los programas de la Fundación Kinesis.

Patritti está próxima a culminar su doctorado en la Universidad de Cinccinnati, College of Medicine, como doctora destacada en el campo de la Neurociencia. Esta joven también fue parte del programa Bright Stars, siendo estudiante senior. Dicho programa la preparó académicamente para lograr exitosamente el acceso universitario en Ohio State University donde cursó su bachillerado.

“No ha sido fácil. Uno de los mayores retos que tuve que enfrentar fue la barrera del lenguaje, sin embargo, aprendí a no tener miedo. Hay muchas personas que saben mucho y son muy inteligentes, pero no tienen buen dominio del idioma inglés, una vez llegan a la Universidad lo aprenden y les ayuda a continuar siendo excelentes estudiantes. Una de las cosas a las que recurrí fue buscar apoyo de los consejeros y fortalecer el dominio del idioma inglés. Lo que tienes que hacer es buscar los recursos disponibles, estos no llegarán a ti sino los buscas”, aseguró mediante declaraciones escritas.

Como científica en el campo de las neurociencias, hoy día busca la cura para una enfermedad del sistema nervioso llamada neurofibromatosis. La misma afecta la manera en que las células del sistema nervioso crecen y provoca el crecimiento de tumores en los nervios.

“Siendo estudiante de pocos recursos económicos y fruto de la educación pública de Puerto Rico, le tengo que dar gracias a Kinesis por siempre apoyarme para lograr mis sueños académicos y profesionales”, concluyó la también mentora de estudiantes Bright Stars de Kinesis.

Para José Enrique Fernández, presidente de Fundación Kinesis, el logro de esta joven demuestra que, para que nuestros estudiantes logren sus metas y que el país tenga una nueva cepa de profesionales que salvaguarden los valores de la sociedad y enciendan un nuevo motor socioeconómico, se necesita la unión y voluntad de todos aquellos que creen en la educación como la única clave para salir hacia adelante.