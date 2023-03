A sus 22 años, Juan José Rodríguez Zaiter estableció su negocio de ropa estilo “vintage” de segunda mano, pero además de emprender para generar sus ingresos, “Jay” decidió promover la responsabilidad con el medio ambiente e impactar de forma inusual a la comunidad.

En sus inicios, solo contaba con dos “racks” de ropa en su propia habitación y muchas ganas de convertirse en todo un empresario, pero más que eso, buscaba un concepto que hiciera la diferencia. “Empecé a comprar tenis y revenderlos. Pero, cuando aprendí que la ropa era la segunda cosa que más genera desperdicios en el mundo, me surge esta idea de incursionar en un concepto novel en Puerto Rico y empecé a comprar esta ropa por libra y dije: “¡Vamos a vender ropa vintage!”, explico el joven, quien hoy día tiene 24 años.

PUBLICIDAD

Dos años más tarde, Jay creó su propia tienda llamada Uncommon, un negocio de ropa “urban wear” que ha trascendido para ayudar a la comunidad de manera muy creativa. “Vendía y me iba bastante bien, vaciaba los dos racks de ropa. Entonces, me tomé el riesgo y decidí abrir una oficinita. Empecé con un escritorio y cuatro racks de ropa y abrí la página de Instagram (@uncommon.pr)”, recordó Rodríguez.

El apoyo de sus clientes, sobre todo de jóvenes de “high school” hasta adultos de aproximadamente 30 años (mujeres y hombres) fue la base para comenzar a pensar en cómo retribuir a la comunidad el apoyo recibido. Así nace Uncommon para la Comunidad.

“Un día estaba haciendo una entrega de tenis en un ‘mall’ y veía un muchacho como de 17 años, que lo que hacía era recoger basura en el parking. Él estaba sobrepeso y cada vez que iba lo veía bajando de peso. Un día me senté a hablar con él dos horas y me contó muchas cosas que estaba pasando. Al final de la conversación le di $200 y la cara de él valía un millón. Eso me ha traído más satisfacción que cualquier otra cosa”.

La tienda Uncommon está localizada en la avenida Luis Muñoz Rivera #988, en San Juan y su mercancía también puede apreciarse en su página de Instagram @uncommon.pr ( Suministrada )

Desde entonces, Jay se comprometió de una manera muy genuina y creativa a ayudar a “todo el que vea ‘down’ o en una situación que no sea la misma que la mía”. “No es que soy súper pudiente, pero tengo mucha empatía. He hecho varias cosas, pero nos dedicamos a hacer cosas ‘random’. Una vez nos fuimos por la placita con cuatro cajas de pizza, una tenía dinero ($100) y las otras tres tenían pizza y la gente tenía que escoger una caja”, indicó el joven emprendedor. Otra de sus ideas llevó a una joven mesera a convertirse en modelo de su tienda.

PUBLICIDAD

“Conocíamos una mesera, madre soltera, que era amiga de una amiga y sabíamos que su sueño era ser modelo. Fuimos a donde trabajaba y le dimos un ‘tip’ (propina) de $500. Hoy en día ella es modelo de mi tienda”, sostuvo el comerciante, quien documenta sus salidas a través de su página de Instagram. Recientemente, a través de Uncommon en la comunidad, Jay regaló tenis de su tienda, algunas de ellas con dinero adentro, a las personas sin hogar. Además, todos los meses, obsequiarles a deambulantes la ropa que no se vende en su tienda.

Esta iniciativa la ha llevado tanto a San Juan como a Bayamón, pero asegura que le encantaría hacerlo por toda la isla. “A la gente en las redes le encanta el contenido, porque siempre vemos cosas tan negativas y ver este movimiento positivo, y nosotros que no somos una compañía gigante, a la gente le pompea. Me gustaría llevar este segmento a otros niveles que personas no se imaginan, quisiera reconstruir canchas, ayudar escuelas me gustaría hacer cosas a otros niveles, impactar comunidades grandes”, concluyó el joven empresario, a quien pueden seguir en su página de Instagram (@uncommon.pr).

La tienda Uncommon está localizada en la avenida Luis Muñoz Rivera #988, en San Juan.