Una dinámica para reafirmar que los jóvenes de Puerto Rico se encaminan de manera correcta para forjarse una carrera profesional, o para que consideren otras que ayuden a la reconstrucción del País, fue la que vivieron unos 1,300 estudiantes como parte del evento Futuro ConPR.

Fueron alumnos de grado 11 y 12 de varias escuelas alrededor de Puerto Rico quienes escucharon anécdotas, historias de éxito, consejos, recomendaciones y servicios que podrían ayudarles a elegir su futura carrera, como parte de la actividad organizada por la entidad sin fines de lucro ConPRmetidos.

Las presentaciones incluyeron a una variedad de oradores que abarcó desde el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, hasta el popular médico y artista PJ Sin Suela, pasando por varios representantes de universidades y otras instituciones educativas y empresarios exitosos en diferentes campos como la tecnología, energía renovable, industria del entretenimiento, entre otros.

También participaron maestros y consejeros escolares.

Además de las charlas, el evento contó con una feria de empleos, talleres sobre habilidades sociales y emocionales y primeras experiencias laborales.

A juicio de los protagonistas a quienes iba dirigido este esfuerzo, las y los estudiantes, la actividad cumplió con el objetivo que se había trazado de “inspirar a la juventud hacia carreras profesionales”, incluyendo aquellas que se consideran “esenciales para el progreso y la reconstrucción de Puerto Rico”.

ConPRmetidos se dio a la tarea de indagar sobre aquellas plazas de difícil reclutamiento para diferentes patronos. La evaluación arrojó la necesidad de preparar nuevos profesionales en las áreas de tecnología, análisis de datos, gerentes de proyectos, desarrolladores, carreras vinculadas al tema de la reforma energética. En el campo de la construcción, por ejemplo, hay escasez de personal en todas las ramas: desde ingeniería hasta obreros.

¿Cómo les fue?

Para Karla Soto Lasanta, estudiante de grado 11 de Coamo, los temas que se discutieron “como los de tecnología, es algo que a mí, sinceramente, me interesa mucho, y es algo que es parte de nuestro futuro, porque estamos en la era de la tecnología, técnicamente”.

“Consejos han dicho tantos, que son tan y tan buenos que… mayormente, el mensaje de la mayoría es: ‘hazlo sin miedo, esto da futuro, hay futuro en esto’. Hay que ir por lo que queremos, hay que seguir nuestros sueños para poder tener las carreras que realmente deseamos”, afirmó.

Sostuvo que ya está bastante decidida en enfocar sus futuros estudios en comunicaciones, particularmente en “la rama audiovisual y todo lo que tiene que ver así con televisión” y acotó que, “aunque estén hablando de otras cosas… que no sea lo que yo quiero estudiar, son cosas que, por ejemplo, si hago un bachillerato en comunicaciones, tal vez puedo hacer una maestría en programación”.

“Son cosas que, aunque ya esté decidida de lo que yo quiero, también puedo hacer esto, puedo seguir añadiendo, porque a mí me gusta mucho lo que es la educación y aprender un poquito de todo”, agregó la joven, quien en su escuela José Felipe Zayas trabaja con el podcast Téchnê, en el que presentan las experiencias con actividades del plantel y entrevistas que a diferentes personalidades.

De manera similar, Dariel Burgos Sosa, quien también cursa el undécimo grado en Coamo, consideró “una buena idea reunir a los estudiantes y hablarles sobre las diferentes carreras que hay para uno desarrollarse”. Alabó la exhortación a experimentar “en todo” lo concerniente a la educación.

Agregó que los consejos provistos “la verdad me resultan útiles. So, que ponen en duda lo que quiero estudiar, porque he escuchado tanto de lo que están diciendo, que pienso que puedo estudiar esto, puedo estudiar esto otro. Y eso ayuda a los estudiantes que no tienen sus metas fijas a pensar lo que quieren estudiar, en lo que pueden desarrollarse y cosas así”.

Indicó que “quiero estudiar quiropráctico, pero como también me gusta la tecnología, estaba pensando en ciencias tecnológicas”, y eventos como este “me ayudan a inspirarme más y a pensar” sobre su futuro.

Otros dos estudiantes de grado 12, de San Juan, igualmente alabaron la celebración de Futuro ConPR.

“Siento que es un buen movimiento para nosotros los jóvenes porque, en verdad, muchos se encuentran como que perdidos y no saben qué quieren”, expresó uno de ellos.

“En particular, lo que más me llamó la atención es el trato que están teniendo, que no están siendo muy monótonos, se siente la conexión con el público, interactúan mucho con el público, y eso capta la atención de los jóvenes”, agregó.

Entre las exhortaciones y “bastante buenos” consejos que escuchó, resaltó en particular la recomendación de que la herramienta de ChatGPT “no la usemos solamente pa cumplir y ya, sino que aprendamos las cosas de lo que estemos buscando. Si estamos buscando, por ejemplo, una información, no solo buscarla y ya, sino también entender lo que estamos buscando”.

Su compañera de escuela también considera que el evento “nos ayuda a cómo a explorar oportunidades y a impulsarnos a salir de nuestra zona de confort y de lo que creemos que tenemos que hacer o lo que es nuestra realidad. Nos ayuda a pensar más allá, ver alternativas diferentes, a cosas que a lo mejor no habíamos pensado”.

Destacó la exhortación a “valorar las relaciones con otras personas, porque nunca sabes quién te pueda dar una oportunidad, y qué persona te puede, o inspirar”.

Aseguró que, aunque se sentía “bien segura de que quería ser nutricionista o sicóloga”, ahora está “ampliando las opciones”. Agregó que, en eventos como este, “veo las alternativas de universidades y todo eso. Veo por qué lado me debería enfocar más. Me están dando consejos también, y escuchando nuevas perspectivas para lograr lo que me proponga”.

Otro grupo de estudiantes de grado 12, de Humacao, también quedó complacido con los talleres y foros, pues les fue “bastante útil para muchos que estén desorientados o necesiten más orientación sobre lo que quieren hacer”.

“Este evento tiene un buen compromiso ante lo que es el futuro de Puerto Rico y qué quiere llevar a cabo con ello. Se quiere desarrollar más en el área de tecnología, pero también está abierto, puedo ver diferentes universidades, diferentes asociaciones, todos queriendo llegar a un mismo punto, queremos echar a Puerto Rico hacia adelante”, afirmó uno de los estudiantes de la zona este.

“Encuentro que han sido tremendos consejos. Incluso es increíble ver la historia del plomero. Ver como algunas industrias, algunas corporaciones, se dictan más allá de simplemente ahora para ahora, sino tenemos gente de Puerto Rico liderando múltiples compañías a nivel mundial, y ver cómo ellos van casi a una conversación directa con uno mismo para poder implementar un mejor cambio, para que todos tengamos una mejor oportunidad y mejorar la economía de Puerto Rico en ‘overall’, verdaderamente es inmersivo, es una buena experiencia, única”, insistió.

Otro de los jóvenes participantes agregó que “el evento ha sido, en mi opinión, fenomenal. Me ha encantado la oportunidad de ver diferentes personas asociadas a la industria de la tecnología y cómo ellos van a detalles en lo que es, por ejemplo, la inteligencia artificial y el ‘machine learning’, que son las cosas que más personalmente a mí interesan. Y es algo que es lindo, porque yo estaba con esa idea de que iba a estudiar eso, pero sin entrar en lujos de detalle, y pues este evento me ha ayudado con eso, a ver los detalles de lo que es la tecnología en Puerto Rico. Y de verdad que ha sido de mucho provecho, y entiendo que para muchos también”.

“Me ha ayudado un montón, porque, como dije, en lo personal, me gustaba el tema, pero no estaba cien por ciento seguro, y ahora pues estoy como que llegando a decidirme de lleno a estudiar una carrera asociada con la tecnología, que es bien lindo”, insistió.

De manera similar, una joven opinó que el evento “busca un Puerto Rico mejor para nuestro futuro” y “los consejos que han dado han sido muy buenos. Y no solo para específicamente de lo que han hablado. Sí aplica para eso, pero también, para personas que no quieran estudiar eso específicamente, que estén interesados en otras cosas, pues aplica… eso de presentarse bien, de hacer amistades, porque uno no sabe cuándo una oportunidad pueda venir, y pues haciendo amistades con otras personas te pueden abrir puertas a un futuro y a experiencias nuevas”.

“Me ha ayudado. Aunque yo lo que quiero estudiar no está relacionado. Pero tiene que ver, me han ayudado, porque me dijeron que puedo unir dos intereses que tengo para estudiar una carrera y pues ser más amplio en los estudios”, agregó.

Isabel Rullán, directora ejecutiva de ConPRmetidos, señaló la importancia de la actividad para la juventud del país.

“Futuro ConPR fue una jornada clave para dialogar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos como país. Nuestra meta es que nuestros jóvenes estudien carreras donde puedan conseguir empleo y, más importante, que se queden en Puerto Rico para ser protagonistas de la reconstrucción del país”, expresó llena de satisfacción.