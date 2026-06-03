Mucho sacrificio y dedicación tuvieron que ponerle unos 1,612 estudiantes boricuas a sus estudios para ser clasificados como “los duros” de las escuelas públicas.

No fue tarea fácil sacar todas A desde noveno grado para conseguir ese promedio perfecto de 4.00 puntos al graduarse de cuarto año de escuela superior.

“Para distinguirse, hay que estudiar mucho, verdad, sacrificarse. Pero, sobre todo, dejar todo nuestro empeño en nuestro estudio”, aseguró Rangelys Lacén Manso, estudiante de la escuela Eladio Rivera Quiñones de Loíza.

Requiere tener “compromiso conmigo mismo”, añadió Daniel Méndez Estrada, de la Escuela Josefa Vélez Bauzá, en Peñuelas.

Estos jóvenes forman parte del 9% de todos los graduandos del sistema de educación pública que fueron distinguidos ayer por el Departamento de Educación en los Premios de Excelencia Académica 2026, realizados en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

PUBLICIDAD

Relacionadas Ideas de regalos para los graduandos

En la foto Rangelys Lasén, de la Escuela Eladio Rivera Quiñones de Loíza. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti / GFR Media ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Fue una colorida actividad, que se distinguió por la decoración que los estudiantes pusieron a sus birretes, sus gritos de júbilo y la música de varios grupos escolares, entre ellas, la Banda Escolar de Guayanilla. Pero, sobre todo, dejó sentir que Puerto Rico hay mucho talento.

“Sin duda aquí está el futuro de Puerto Rico. En verdad, pienso que está en buenas manos. No pensé que fuera a haber tantos jóvenes de 4.00 puntos aquí. Para mí, es un sentimiento bien bonito que Puerto Rico pueda tener todos estos jóvenes que representan oportunidades para un futuro mejor para la Isla”, afirmó Jeremías Soto Carrasquillo, quien también se distinguió por sus notas en la escuela Alcides Figueroa de Añasco.

Según se reconoció durante el evento, los más duros de todo Puerto Rico estudiaron en la región de Mayagüez. Mientras, la escuela Manuel Méndez Liciaga, de San Sebastián, tuvo la mayor cantidad de estudiantes con promedio de 4.00, con unos 45 estudiantes.

25 Fotos Más de 1,600 jóvenes de toda la Isla completaron el grado escolar con promedio perfecto de 4.00 puntos.

Entre tanto alumno distinguido, fueron dos jóvenes estudiantes de Peñuelas y Mayagüez los que “rompieron la curva”, aseguró el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés. Es que no solo se graduaron con 4.00 puntos, sino que ambos sacaron el promedio más alto del examen de ingreso a universidad, College Board.

Los reconocidos fueron Daniel Méndez Estrada, de la Escuela Josefa Vélez Bauzá, en Peñuelas, así como Philps Daniels Soto, del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM).

Méndez Estrada afirmó que su éxito escolar se debe a “años de esfuerzo y de empeño”.

PUBLICIDAD

El joven dijo sentirse “honrado” por empatar con Daniels Soto en el mejor promedio del College Board de todo Puerto Rico.

Los estudiantes Philps Daniels Soto, del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), y a Daniel Méndez Estrada, de la Escuela Josefa Vélez Bauzá, de Peñuelas, alcanzaron las puntuaciones más altas a nivel de Puerto Rico en el College Board. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti / GFR Media ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Es una responsabilidad muy grande, es un reto muy grande”, aceptó Méndez Estrada, al indicar que parte de la clave de su éxito ha sido el apoyo que ha tenido de sus padres.

Daniels Soto, por su parte, señaló que mantenerse enfocado en alcanzar una meta fue lo que lo ayudó a distinguirse por su promedio académico.

“Yo espero que este reconocimiento me brinde oportunidades y que con esas oportunidades pueda servir a mi pueblo y a la sociedad, contribuir con lo que el sistema educativo y la gente me ha dado”, afirmó el joven.

“Apoyen a los maestros”

Ambos graduados estipularon cuál es la clave para que más jóvenes se distingan por su excelencia académica. Son los maestros.

“Los maestros, en verdad, son esas personas que verdaderamente empujan a uno para que salgan bien en la vida. Saben tus límites y tratan de empujarte, no demasiado, pero lo suficiente para que tú puedas salir adelante en la vida”, comentó Daniels Soto.

Méndez Estrada dijo, por su parte, que “los maestros son fundamentales en la vida de los estudiantes. Un buen maestro puede cambiar tu perspectiva de una materia por completo. En mi caso, mi maestra de matemática de noveno a grado once, la profesora Carmen Ojeda, fue la que cultivó en mí esa pasión por las matemáticas que me llevó a donde estoy hoy. Apoyen a los maestros, porque ellos son la base del sistema educativo por completo. Y, con unos buenos maestros, los estudiantes van a salir brutales”.

PUBLICIDAD

Mientras sus hijos brillaban por sus notas, los padres estaban orgullosos de presenciar el éxito de su descendencia en la escuela superior.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, afirmó que "no existe mayor honor que reconocer a este grupo excepcional de jóvenes". FOTO POR: Carlos Rivera Giusti / GFR Media ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Que sea feliz”

Al ver el mar de estudiantes que copaba toda la arena del Choliseo, José Alfredo Rodríguez García, cuyo hijo de 17 años también se graduó con 4.00 de la escuela Josefa Vélez Bauzá de Peñuelas, afirmó que “estamos esperanzados en que las cosas van a mejorar con este grupo de chicos”.

Dijo que el apoyo y la ayuda que los padres le dan a sus hijos es la clave para que logren sobresalir académicamente. Pero, más allá de buenas notas, Rodríguez García aseguró que lo único que desea es que su hijo sea feliz.

“Estamos para apoyarlo, obviamente, en lo que él decida. Pero, lo que sea, que sea feliz. Yo creo que la gente con vocación hace falta en este país para que esto se convierta en un mejor lugar. Percibo que hay mucha gente estudiando, pensando en el beneficio económico que van a tener en el futuro, y no veo necesariamente mucha vocación y no veo gente dando la milla extra. Yo creo que por eso quiero que sea feliz. Donde él vaya a ser feliz, va a dar el máximo”, afirmó el padre.

Por su parte, el secretario de Educación manifestó que lo que se buscó distinguir de los 1,612 estudiantes de excelencia fue “su sacrificio y dedicación”.

“Esto no es el resultado de un solo día ni un golpe de suerte. Es la suma de la dedicación. Son cuatro años de constancia”, sostuvo, al distinguir que detrás de cada estudiante distinguido hubo un “ecosistema de amor” que los encaminó al éxito.

“Jóvenes graduandos, ustedes representan la aspiración más alta de nuestro futuro educativo. No se detengan aquí”, les urgió Ramos Parés.

El funcionario anunció que cada graduando de excelencia recibió un cheque de $1,000.

Otros $1,000 adicionales también se concedieron a los primeros 14 jóvenes con el promedio más alto del College Board. Estos también recibieron la Medalla de la Gobernadora.