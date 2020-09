Con motivo de la conmemoracion de la Semana Nacional de la Prevención del Suicidio, la organización sin fines de lucro Heal Inc. realizó junto a varias figuras públicas una campaña educativa utilizando el eslogan “No estoy bien, ¿Y tú?”.

La campaña “No estoy bien, ¿Y tú?”, cuenta con la participación de figuras como PJ Sin Suela, Natalia Lugo, Juan Pablo (Juanpi) Díaz y el periodista Luis Guardiola, entre otros. El vídeo fomenta, el que durante el saludo cotidiano, se vaya más allá de la trillada respuesta “estoy bien y tu?” y si es necesario, se responda “No estoy bien”.

Además de educar sobre las condiciones de salud mental, Heal Inc. pretende que dentro de la sociedad puertorriqueña sea algo común el comunicar abiertamente cuando alguien se sienta abrumado por cualquier situación que esté enfrentando.

El suicidio es un tema que desafortunadamente no se discute lo suficiente. Únete a nuestra lucha contra el estigma asociado al tema del suicidio para así poder ayudar a las personas que batallan con esto en silencio. La próxima vez que saludes y preguntes "¿Cómo estas?" escucha bien la respuesta.

La fundación Heal Inc., que tiene como misión informar y concientizar a la población sobre el suicidio y su prevención, fue establecida en el 2019 por un grupo de jóvenes puertorriqueños estudiantes de medicina, capitaneados por Fabiola Ramos, Gabriell Guardiola, Estefanía Ramos, Brian Hernández y Juan Carlos Panelli. Quienes se motivaron a realizar este esfuerzo tras conocer que según estudios de la American Foundation for Suicide Prevention, en los Estados Unidos ocurren un promedio de ciento treinta y dos (132) suicidios diariamente y en el 2018 hubo un total de cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro (48, 344) suicidios.

Mitos y Realidades del Suicidio (Fuente: Organización Mundial de la Salud)

Mito: EL suicidio no es tan común y no me va a afectar a mi

Realidad: Se estima que cada 40 segundos muere una persona por suicidio

Mito: El preguntarle a alguien si piensa en el suicidio puede animarlo a que lo haga.

Realidad: Hablar sobre el suicidio nos da la oportunidad de animar a la persona a buscar ayuda profesional y de brindar apoyo y una perspectiva diferente.

Mito: No hay forma de prevenir que alguien se suicide si ya lo decidió.

Realidad: La mayoría de las crisis de suicidio son temporeras. El suicidio es prevenible cuando la persona cuenta con ayuda profesional y apoyo social.

Si usted o alguien que conoce está en riesgo de privarse de la vida llame de inmediato a la Línea PAS al teléfono 1-800-981-0023.