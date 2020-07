Durante las protestas del Verano del 2019, que terminaron provocando la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, miles de jóvenes de la llamada generación de los “millennials” se unieron a ese reclamo popular y fueron parte esencial del mismo.

Entonces, se les escuchó reclamar que estaban hartos de la corrupción y el abuso de poder entre quienes lideraban el gobierno, y salían a protestar en busca de un cambio.

Un año después, muchos de los protagonistas de entonces están otra vez en las calles, manifestándose ahora contra la gobernadora Wanda Vázquez, y con reclamos muy similares a los que tenían en el 2019. En entrevistas con Primera Hora, estos jóvenes manifestaron que el gobierno de Vázquez resultó ser una continuación de la fallida gestión de la administración Rosselló, y aseguraron que además de protestar en su contra, planean ir a las urnas a combatirlo con su voto en las elecciones generales de noviembre próximo.

“Fue un momento lleno de euforia. Entre tanta gente uno va sintiendo la vibras de todo el mundo. Es como una adrenalina superinexplicable en realidad. Creo que no tiene palabras, es un sentir que uno va experimentando poco a poco”, recordó Gianna Del Mastro sobre las protestas del 2019.

“Lo que más me impactó fue la magnitud de las personas, ver que entre tanta gente se pueden juntar, podemos tener un mismo fin, y sí podemos lograr lo que deseamos”, agregó la joven, que ganó renombre en las protestas del 2019, luego que se volviera viral un video en el que se le vio golpeando con fuerza una cacerola frente una línea de policías antimotines, y por el cual empezaron a llamarla la “cacerola girl”.

René Martínez recordó las protestas del Verano del 2019 como “una unión bien increíble”.

“Era un sentimiento bien inusual, de estar junto con los que habitan tu isla. Era algo muy especial. Y ojalá esto vaya a hacer un cambio más adelante, que todo el mundo sintió la misma cosa”, comentó Martínez.

Al igual que reclamó hace un año, el joven llamó a la gobernadora a renunciar a su posición. “Espero obviamente que Wanda renuncie. No creo que ella debería estar ahí. Y realmente yo creo que podíamos conseguir algo mejor. Lo mejor sería que ella renuncie, que salga de la oficina y otro más tome el mando hasta noviembre”.

Alexandra Figueroa recordó que estuvo “todos los días” en las protestas del 2019, y resaltó “lo orgánico y lo unificado que fue”.

“Soy activista, llevo organizando ya muchos años, pero siempre vemos lo que el pueblo calificaba como los mismos diez gatos de siempre. Entonces cuando explotó lo de Telegram, cuando empezaron a relucir todos los escándalos, de verdad se vio la indignación y se vio el cansancio del pueblo, que siempre estuvo ahí, pero yo creo que la gente no se atrevía a hablar de ello. La gente estaba demasiado agobiada con su día a día para poder aceptar cuán cruel era la realidad y cuán cruel sigue siendo la realidad. Y cuando pasó lo del verano, pues fue como que, mira ya, esto es imprudente, es insensible, es criminal, y la gente como que se automotivo y se autoconvocó. Siempre estuvieron los líderes que organizaron y ayudaron a mantener el movimiento activo. Pero la gente encontró las energías desde adentro para seguir viniendo todos los días, a pesar de que la cobertura empezó a caer, a pesar de que cansaba, a pesar de que ya el cuerpo no podía más, para poder sacar a Ricardo Rosselló y enseñarle al gobierno que, en efecto, no nos vamos a dejar atropellar”, comentó la joven que pertenece al Colectivo La Clara.

Consideró que las nuevas rondas de protesta, ahora contra la gobernadora Wanda Vázquez, “es parte de un continuo”, porque la gente sigue indignada con el gobierno y probablemente habría muchos más protestando en las calles si no fuera por el temor al peligroso virus COVID-19.

“Lo vimos a través de diferentes cosas, el Código Civil, la venta de Mar Chiquita, la gente está alerta, esta indignada. Pero también tienen que sobrevivir. Porque empieza la temporada de huracanes, empiezan los temblores, y entre tener que salir a protestar, o tener que ir a trabajar y tener que existir, tienes que escoger cómo sobrevives. Pero creo que la indignación no se ha ido”, insistió.

Del Mastro lamentó que, un año después de la salida forzada de Rosselló, no llegaron los cambios que esperaba.

“A pesar de que Ricky (Ricardo Rosselló) se fue, lo sacamos, brutal, todavía siguen las mismas personas detrás de él, y seguramente, quién sabe, si él está detrás de ellos también”, condenó. “El panismo tiene que acabarse, las personas que llevan ahí décadas tienen que salirse ya. Yo creo que ya, ya de verdad es hora para un nuevo comienzo, mentes jóvenes también que sepan las necesidades de las comunidades. En fin, como que necesitamos un cambio real”.

Y ese cambio, Del Mastro lo estará buscando en las urnas, “ejerciendo por primera vez en mi vida” su derecho al voto para buscar “un cambio real”.

Martínez, por su parte, opinó que “no va a haber mucho cambio si siguen gente del mismo gabinete de Ricardo Rosselló, si siguen los mismos de su equipo, porque obviamente ellos no van a jugar para el partido del pueblo, van a jugar para sus propias manos”.

Sin embargo, deseó que “ojalá se consiga alguna transformación” en las próximas elecciones y llamó a votar por un cambio.

“Pienso que se puede hacer. Pero no tenemos que estar pensando en la misma cosa, no podemos estar pensando en rojo y azul. Pienso que no se puede poner una cruz nada más, yo creo que hay que pensar un poco más y darle investigación a quién tu estás votando en una posición. No más Rivera Schatz, no más Tata, no más rojo y azul. Necesitamos algo nuevo, que rejuvenezca la Isla y que vaya a trabajar para el pueblo y no para ellos mismos”, exhortó Martínez.

Figueroa también buscará un cambio a través de las urnas y aseguró que, “de hecho, nosotros en La Clara estamos empezando una campaña de educación electoral, y vamos a tener talleres, vamos a tener enfoque educativo”.

“A pesar de que el derecho se hace en la Legislatura, se hace en las calles, también se hace en las urnas. Y es bien importante que no cedamos ese poder. Puede parecer que nos sintamos cansados y que pensemos que las elecciones no nos sirven de nada. Pero esa es nuestra carta magna para poder ejercer presión… podemos sacar a esta gente desde la raíz. Es importante salir a votar, es importante romper con el bipartidismo, es importante recordarle a la clase política del país que ellos en efecto trabajan para nosotros, para el pueblo, para nuestro bienestar. Así que esta era de llenarse los bolsillos se acabó; que ya son más de cien años de conductas colonialistas, y que se acabó; que no importa cuál sea tu ideología, eres un ser humano con derechos y esos derechos se tienen que proteger… así que hay que sacarlos”, exhortó la joven.