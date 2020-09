Qué mejor ayuda para un joven empresario en tiempos de crisis que ganar un premio de $5,000 para su negocio.

Esa fue la compensación que recibieron Natalia Chaparro, creadora del juego de mesa “Raitrú”, y los hermanos gemelos Ángel y Guillermo Ortiz, quienes esperan abrir un establecimiento con su concepto de piraguas con alcohol “Pira-Rum”, ganadores del concurso Despega tus sueños, iniciativa de la organización sin fines de lucho Mochileando 100x35, entidad hermana del blog de viajes local con el mismo nombre.

“El año pasado tuvimos un programa de becas en Mochileando, pero este año queríamos hacer algo relacionado al emprendimiento con negocios”, explicó Wilson Santiago, fundador del portal de viajes.

PUBLICIDAD

El bloguero recordó que, justo cuando se aprestaban a abrir la convocatoria para el concurso, comenzó la pandemia del COVID-19, pero lejos de cancelar o posponer la iniciativa, decidieron echarla hacia adelante.

Los hermanos gemelos Ángel y Guillermo Ortiz abrirán su negocio de piraguas con alcohol “Pira Rum”.

“Pensamos: qué mejor que este momento de la pandemia, que mucha gente se había quedado sin trabajo y que iba a ser bien difícil conseguir capital para empezar un negocio, y entonces decidimos lanzar la iniciativa de Despega tus sueños. La idea era que todas esas personas que estaban pensando o que también se quedaron sin trabajo, pero ya tenían una idea durante este tiempo, darle ese incentivo para que pudiesen emprender su negocio o iniciar capital”, dijo.

El proceso de solicitudes, en el que según Santiago participaron cientos de personas, comenzó en abril y culminó en mayo.

Los proyectos fueron evaluados por dos comités, que eligieron a 10 candidatos y luego un jurado final, compuesto por miembros de la Fundación Mochileando 100x35 e invitados, adjudicaron a finales de julio a los dos ganadores.

“Estábamos buscando ideas que fueran viables, queremos que el capital realmente se múltiple en las personas que lo vayan a utilizar. Que tuvieran un plan concreto para realizarlo y que tuviesen un impacto social sobre Puerto Rico”, comentó Santiago.

“Los 10 proyectos que pasaron a la etapa semifinal eran proyectos que tenían un potencial de impactar a Puerto Rico de una manera que nosotros consideramos bien positivas”, agregó el creador de la popular página de viaje.

Wilson Santiago, fundador de Mochileando

A Natalia Chaparro, ser una de las ganadoras de los $5,000 de Despega tus sueños, le ayudará a sacar una aplicación de su juego de mesa, que permitirá conectar con personas de manera virtual.

PUBLICIDAD

“Cuando me enteré que me eligieron fue un gran honor, porque no muchas personas creen en negocios pequeños y que la fundación me haya reafirmado que mi negocio vale la pena continuar con él y seguir metiéndole, pues definitivamente motiva a una”, comentó Chaparro.

Raitrú es un juego de cartas boricuas, con expresiones jocosas y con referencias a la cultura popular, dirigido al público joven, pero que también pueden disfrutarlo toda la familia.

Desde su primer lanzamiento en noviembre de 2019, el juego ha vendido más de 1,000 copias. A partir de mayo, Raitrú comenzó una nueva fase de expansión, que ahora con el premio, incluirá la aplicación móvil.

Por otro lado, los hermanos Ángel y Guillermo Ortiz, también tienen muy claro lo que harán con el premio de $5,000. “Queremos acabar de patentizar nuestro proyecto y abrir nuestro establecimiento tipo barra en el Viejo San Juan”, señaló Ángel.

Los gemelos recuerdan que cuando pequeños, en sus visitas con la familia al Viejo San Juan, no podía faltar una parada en una de las adoquinadas esquinas para comprar una piragua, es por eso quieren estrenar el negocio allí.

Sobre el concepto de Pira-Rum, sostuvieron que los clientes encontrarán una piragua que tenga el mismo porcentaje de alcohol y de azúcar que cualquier trago. Desde ya, recomiendan la piragua de mojito.

La pareja espera abrir su negocio entre diciembre y enero próximo.