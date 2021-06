Aunque la meta que proyecta el Departamento de Salud con las vacunaciones masivas como la que se realiza este sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, es que los jóvenes puedan tener un verano de diversión y sin mascarilla, algunos de los que aprovecharon el evento para inocularse expresaron que no dejarían a un lado esta medida esencial para evitar los contagios con COVID-19.

Kenneth Gil de Rubio, 23 años y quien fue inoculado por el secretario de Salud, Carlos Mellado, fue uno de los que rechazó andar sin mascarilla ahora que se vacunó.

“No, hay que seguir protegiéndose. La vacuna es para si te da, pues, no termines en el hospital y no pasar una tragedia, pero hay que seguir protegiéndose”, insistió el joven, cuando se le preguntó si iría a conciertos o eventos sin mascarillas.

El joven, de paso, rechazó que haya resistencia en este sector de la población para inocularse.

“Yo no he visto tanta resistencia. He visto mucha parte de los jóvenes que sí quieren vacunarse y si hay personas todavía resistiéndose, pues deberían vacunarse, porque eso es salud”, argumentó.

Gladymar Díaz, de 31 años, tampoco se quitará la mascarilla.

“Yo la seguiría utilizando como normalmente. Yo sé que si me puse la vacuna no me dará fuerte, pero no la voy a dejar de usar”, señaló.

Según anunció el gobernador Pedro Pierluisi, la nueva orden ejecutiva que inicia este próximo lunes permite que los vacunados no tengan que usar la mascarilla al aire libre. Mientras, en espacios cerrados que no se atienda público, los vacunados no tendrán que usarla, si todos tienen su dosis.

El secretario de Salud comentó, durante el evento de vacunación en el que se buscaba inocular a 5,000 personas, que la propuesta es que las personas puedan disfrutar el verano.

“Queremos tener un verano que nuestra juventud y, digo, lo que no es la juventud, tenga conciertos, tengan juego, un verano bueno. Ciertamente, tenemos que hacerlo responsable con la vacunación. En este caso, todos los vacunados podemos llenar el Choliseo 100%, no se tiene que utilizar mascarilla, porque ya se ha demostrado que la vacuna es sumamente efectiva, incluso con las mismas variantes”, sostuvo.

Mellado expuso que la medida de liberalizar el uso de mascarilla podría causar un repunte, pero no como los observado en el pasado año de pandemia.

“Yo no vería cómo pudiera ocurrir un repunte de esa magnitud, porque hay muchas más personas vacunadas. Ciertamente, sí, puede subir el por ciento de positividad. Por eso es que es importante que todas aquellas personas que no estén vacunadas, tienen que seguir utilizando la mascarilla”, expuso, al indicar que en la actualidad el por ciento de positividad es de 1.8%.

Mellado aceptó que la cantidad de personas vacunadas ronde en un 60%. Esto representa que solo falte un 10% para llegar a la inmunidad de rebaño. Comentó que ese por ciento se podría alcanzar en julio o agosto.

“Estamos avanzando muchísimo con la vacunación”, comentó.

Dijo que se proyecta que en la Isla hay más de 1.6 millones de boricuas inoculados.

“La exhortación en el día de hoy es “Jugando pa’l equipo, vacúnate”. Vamos a estar aquí vacunando hasta que acabemos todas las vacunas que tengamos y vamos a seguir haciendo actividades simultáneas en las diferentes canchas, en los diferentes lugares donde vayan a haber conciertos y actividades para darle la oportunidad a esas personas que puedan venir a las actividades, pero se tienen que vacunar”, añadió el titular de Salud, al hacer alusión al evento que se realiza en el Coliseo.

Sí usted no está vacunado, sepa que era a cuenta gotas que llegaban las personas a este centro de vacunación localizado en Hato Rey. Durante la mañana no se acumularon filas. Las personas que llegaban iban directo a las mesas a registrarse y luego pasaban varios minutos adicionales en la vacunación. Donde más tenían que esperar era en los 15 minutos que se designan para ver si se registra algún efecto secundario.