En momentos donde diversas industrias enfrentan los desajustes en las entregas de carga marítima debido a la pandemia del COVID-19, la industria de los juguetes podrían enfrentar un panorama más incierto tras el aumento en los precios de materia prima.

La propietaria de El Mercado de Juguetes de Quebradillas, Gloriana Ramos Jimenez, explicó a Primera Hora que, además de los problemas de transportación marítima y el conflicto de energía eléctrica en las productoras de juguetes en China, quien produce el 90% de estos productos alrededor del mundo, el incremento en los costos de estos materiales proyectan otro aumento en los precios de los productos finales.

“Estas materias primas, como el PVC, la madera, y muchos otros, han incrementado el precio, por no decirte que han disparado”, dijo Ramos Jiménez a este medio. “Los tubos de hierro, que se usan para los columpios y chorreras que vendemos aquí, se disparó un 30%”.

Además, un correo electrónico que le envió una compañía de juguete a la empresaria notificó a principios de verano sobre un incremento de 10% a sus productos a mediado de septiembre tras los gastos de envío de contenedores aumentar un 500% y los transportistas de acarreo terrestre reducir un 9% después que comenzó la emergencia de salud pública.

“Esto es un costo que, ahora mismo, nosotros estamos absorbiendo y no queremos pasar al cliente porque es difícil para ambos lados. Las cosas no pueden seguir subiendo”, añadió la empresaria.

Igualmente, Ramos Jiménez señaló que materiales como el polímero, “que se utiliza en los coches de muñeca y los cubos para jugar con la arena”, aumentó un 100%.

Mientras tanto, la propietaria indicó que el cloruro de polivinilo (PVC), “que componen partes de las muñecas”, encarece un 40%.

El incremento del precio de estos materiales también se suma a la falta de transportación de suplidos, que la dueña de El Mercado de Juguetes indicó ya está generando demoras en el envío de compras a su empresa, tal como el retraso de una orden de más de 86 unidades de casitas de patio en madera y columpios.

“A lo que nos estamos enfrentando es que cuando vamos a pagar la orden para que se embarque, es que la mercancía al fabricante o se le ha acabado, o ya no tienen mercancía para despacharse hasta mediados o finales de noviembre”, indicó. “Eso funciona para Estados Unidos, o Mainland, qué pueden acarrear en camiones, en nuestro caso, por ser la situación de una isla, no va a llegar necesariamente a su destino final, que es Quebradillas dentro de, mínimo, tres semanas”.

“Yo no me arriesgaría a mover esa mercancía a finales de noviembre porque si se sigue acumulando el estancamiento que hay, pues esto no me va a llegar antes de Navidad y, probablemente, no me llegue antes del Día de los Reyes”, agregó, aunque insistió que su empresa cuenta con sus lotes llenos para las compras de Navidad.

Por otra parte, la propietaria de Bambola Juguetes, Ágnes Colón Villanueva, informó a este medio que su empresa ha enfrentado problemas similares debido al alza en precios de materia prima y el retraso de cargas en la naviera de Jacksonville, Florida particularmente.

“Veo retrasos de un mes, a veces, hasta mes y medio”, indicó la empresaria con más de 30 años de experiencia.

Colón Villanueva señaló también que varias compañías de juguetes emitieron comunicados desde mayo anunciando el incremento en precios, mayormente por falta de mano de obra.

“Mucha gente con la pandemia descubrió otro tipo de trabajo, muchos se reinventaron, y eso se ve”, dijo la empresaria. “Hay mucha gente que todavía no entiende lo que hemos estado pasando por un año, hay gente que no entiende porque tienen negocios, hay gente que no entiende porque no está en el mercado de juguetes, esto es un problema en general, se registra en todo, esto es un efecto ‘boomerang’”.

No obstante, la dueña de Bambola enfatizó estar “preparada y preparándose” para las ventas de la época festiva.

“Nosotros estamos repitiendo a la gente que pregunta qué tenemos en tienda o qué vamos a tener, si usted, en la tienda donde seleccione dónde va a hacer su compra, si usted ve el producto, le aconsejamos que lo adquiera porque, sino, no lo va a poder conseguir luego”, ella dijo. “Constantemente, estamos recibiendo notificaciones de cancelaciones de productos, de que no hay suficiente en el inventario, y, hoy por hoy, cuando ordenas algo, tienes que ordenar de lo que tengan disponible”.