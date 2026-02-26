La expansión de la Cantera Adjuntas hacia suelos rústicos especialmente ecológicos fue ilegal, según confirmó la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP).

La conclusión de la JP, estipulada en la Notificación de Hallazgo y Orden de mostrar causa emitida por Lemuel Rivera Rivera, supervisor del Negociado de Querellas, el martes, 24 de febrero, se alinea a la denuncia de la comunidad y Casa Pueblo.

“La resolución emitida por la Junta de Planificación valida de forma contundente los reclamos que la comunidad ha levantado por años y que Casa Pueblo ha sostenido de manera consistente frente a la expansión y operación de la cantera. Esto confirma que la defensa del territorio no era un exceso ni una exageración, sino una responsabilidad comunitaria”, comentó en comunicado de prensa el director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá.

¿Cuál es la ilegalidad?

Según el documento de la JP, el dueño de la cantera, Rafael Vélez Andújar, presuntamente opera sin permiso fuera de la parcela con número de catastro 266-000-009-17-000, que es la única autorizada para este uso.

Los terrenos adyacentes, que han sido impactados adversamente por esta operación industrial, son de alto valor ecológico y deben ser protegidos para salvaguardar la integridad de la flora, la fauna y las aguas.

Tras una querella presentada contra Vélez Andújar el 25 de agosto de 2025, el inspector Omar Maldonado Battistini, inspector de la JP, hizo una inspección ocular el 2 de septiembre y documentó dos hallazgos: ausencia de la consulta de ubicación para la reapertura de la cantera en el catastro que tiene permiso y ausencia de permiso requerido para expandir la operación de la cantera hacia los catastros 266-000-009-22, 266-000-009-18 y 266-000-009-56.

“Luego de evaluada la relación de hechos y los estatutos aplicables, se determina que la parte querellada ha violentado las disposiciones del Art. 9.12 de la Ley-161-2009, la Regla 1.6.7, la Regla 2.1.9 y la Regla 6.1.14 del Reglamento Conjunto 2023”, estableció la JP en sus conclusiones de derecho.

Un análisis del geógrafo y especialista en geoinformática Víctor Cuadrado el pasado octubre concluyó que la Cantera Adjuntas actualmente ocupa 23 cuerdas: 5 cuerdas aproximadamente en la finca que tiene permiso y el resto fuera de ese deslinde. Esto representa una expansión ilegítima de 78% en zonas previamente boscosas.

El inspector Maldonado Battistini también emitió una orden de cese y desista contra la cantera el 14 de octubre de 2025.

Vélez Andújar contra los residentes

La comunidad aseguró que sus denuncias han provocado repercusiones serias, incluyendo atentados contra la vida y la propiedad de varios residentes.

En diciembre pasado, la jueza Nadja Banuchi Ramos encontró causa probable contra Vélez Andújar por tentativa de asesinato, daño agravado, amenaza y daños. La vista preliminar de este caso se llevará a cabo el martes, 10 de marzo a las 9:00 a.m. en el Tribunal de Utuado.

Además, la comunidad, con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, presentó un recurso de injunction para detener la operación de la cantera, pero Vélez Andújar ha torpedeado el proceso evitando ser emplazado.

“El dictamen de la Junta de Planificación es un avance contundente, pero de ninguna manera marca el final de esta lucha. Los continuos atropellos contra nuestra gente, sumados a las constantes violaciones de ley y el inaceptable comportamiento de la Cantera Adjuntas que hemos enfrentado, nos demuestran que no podemos confiarnos. Hoy, más que nunca, es la férrea unidad de nuestra comunidad el escudo que promueve nuestra vigilancia y resistencia”, manifestó el portavoz de la comunidad, Juan Carlos Negrón Miró.