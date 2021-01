La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acordó hoy castigar al Departamento de Educación (DE) restándole $30 millones de su presupuesto bajo el mecanismo conocido como “clawback” por su incumplimiento con poner en práctica un sistema efectivo de validación de asistencia y horas trabajadas por sus empleados, que esté debidamente conectado a su sistema de nómina, de manera que dejen de emitir pagos indebidos a personas que ya no trabajan en el DE por diferentes razones o a empleados que no asisten a trabajar o no registran adecuadamente su asistencia y horas de trabajo.

Este “clawback”, según comentó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, se estará aplicando de manera inmediata “hasta que haya confianza en que la implementación (del sistema de registro de asistencia y horas trabajadas) se está llevando a cabo”.

“Entonces se le devuelve una parte (al DE), no por esos empleados inactivos, sino para la porción que quizás se proyectó. Eso se devolverá una vez se haya hecho la implementación”, agregó Jaresko.

La JSF había dado un periodo para que el DE implementara ese sistema, luego que se detectara que ha pagado unos $80 millones de más a empleados que ya no trabajaban para el Departamento, por razones que iban desde despido hasta fallecimiento. De igual manera, muchos empleados no registraban su asistencia, a pesar de que el DE había adquirido e instalado un sistema de Kronos en todas sus escuelas y oficinas a un costo millonario.

No obstante, el gobernador Pedro Pierluisi, quien participó de la reunión pública de la JSF representándose a sí mismo como miembro exoficio de la misma, afirmó que el sistema se pondría a funcionar en el DE cuanto antes.

Por otro lado, la JSF también aprobó someter al gobierno una serie de recomendaciones para transformar el sistema de transportación en la Isla, que conllevan una reorganización de las funciones de varias agencias involucradas en la transportación, como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).