Los delegados de las unidades afiliadas a la Federación de Trabajadores de Puerto Rico eligieron a Nelly Ayala León como su nueva presidenta, convirtiéndose así en la primera mujer en liderar esa organización en sus 68 años de historia.

La elección ocurrió este sábado en una convención especial virtual autorizada por la matriz American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization y la votación pasó de forma unánime. Además, se efectuó en el Mes Internacional de la Historia de la Mujer y a solo días de haberse conmemorado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

“Esta elección es muy significativa. Me siento sumamente honrada de ser la primera mujer en presidir esta organización que cuenta con tanta historia y logros a favor de la familia trabajadora y, además, de ser la primera en dirigir una central sindical en Puerto Rico, ya que ha sido un campo ocupado tradicionalmente por los hombres. Asumo con mucho entusiasmo esta importante responsabilidad, consciente que representa una gran oportunidad para continuar abriendo camino al liderato sindical femenino”, declaró Ayala León en declaraciones escritas a la prensa.

Antes de la elección, la dirigente sindical ocupaba el puesto de primera vicepresidenta de la Federación de Trabajadores y presidenta de la Asociación de Comedores Escolares. Sustituye en el cargo al líder sindical José Rodríguez Báez.

Ayala León dijo que la agenda de la Federación es muy retante por los tiempos difíciles que enfrentan Puerto Rico y su clase trabajadora, con un gobierno en quiebra, una economía diezmada y una Junta de Supervisión Fiscal que “no tiene ninguna consideración con el pueblo”, que es quien sufre las medidas de austeridad impuestas por el ente fiscal.

“Desde la importante posición que asumo en la FTPR voy a denunciar las injusticias que viven los trabajadores y trabajadoras y la gente humilde de nuestro país. Voy a luchar por adelantar todas aquellas iniciativas que permitan tener mejores condiciones y justicia social porque la agenda de la Federación es la agenda de los trabajadores”, expresó la presidenta.

Mencionó que también promoverá alianzas que ayuden a alcanzar esas metas.

Durante la convención, Pablo de León, enlace entre la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization y la Federación de Trabajadores, pronunció un mensaje de solidaridad por los retos que han enfrentado Puerto Rico. A nombre del presidente de la matriz, Richard Trumka, agradeció la labor rendida por Rodríguez Báez. Igualmente, le extendió todo el apoyo de la nacional y les deseó mucho éxito en sus futuras encomiendas.