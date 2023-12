Los productores de La Feria The Park informaron que debido a las inclemencias del tiempo, hoy viernes, La Feria The Park no podrá abrir sus puertas.

Las operaciones se reanudarán mañana sábado, desde las 3 de la tarde, indicó Famma Events en un comunicado.

“Los boletos comprados para hoy serán honrados para cualquier día de La Feria. Lamentamos cualquier inconveniente que esta posposición pueda causar”, indicaron.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que durante la tarde y la noche, prevalecerían condiciones lluviosas y ventosas para la mitad este y norte de la isla, además de acumulaciones de agua en las carreteras por la cantidad de lluvia caída en las pasadas horas.