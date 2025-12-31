Al igual que en años anteriores, La Fondita de Jesús abrió sus puertas desde temprano para brindarle alegría familiar a los desamparados y las personas sin hogar, a quienes brinda servicios desde hace 40 años, y despedir el año junto a ellos.

“En La Fondita de Jesús, el 31 de diciembre nos reunimos como lo que somos: una gran familia. Participantes, voluntarios y empleados despedimos el año agradeciendo profundamente el privilegio de caminar juntos, de sostenernos mutuamente y de seguir construyendo una comunidad de apoyo donde nadie queda atrás”, comentó Geraldine Bayrón-Rivera, directora ejecutiva de la organización.

Bayrón-Rivera reflexionó sobre cómo ha sido este año para la organización sin fines de lucro que brinda servicios directos a personas sin hogar y poblaciones vulnerables, como adultos mayores de la comunidad, familias en peligro de perder su vivienda y jóvenes sin techo. “El 2025 ha sido un año de transición y de grandes retos para La Fondita, pero también ha sido un año que nos recordó que cuando caminamos juntos, somos más fuertes. Cada barrera superada ha sido un acto colectivo de fe, compromiso y amor por nuestra misión. Celebrar nuestros 40 años en este cierre de año es un acto de profunda gratitud. Son cuatro décadas de servicio, de resistencia comunitaria y de defensa de la dignidad humana. Esta celebración no termina aquí: durante todo el 2026 honraremos nuestra historia mientras seguimos soñando y trabajando por un futuro más justo para nuestras poblaciones servidas”, expresó.

La actividad de fin de año, que fue auspiciada por la voluntaria María Fernanda Levis, comenzó con el desayuno diario usual, que para la fiesta continuó luego con entretenimiento, juegos y música de parranda. El evento culminó con un almuerzo y conteo regresivo para recibir la llegada del Año Nuevo en un ambiente de alegría para todos.

En esta época donde muchos preparan una lista de resoluciones para el Año Nuevo, la directora de la Fondita de Jesús exhortó a incluir entre estas el propósito de colaborar con organizaciones del Tercer Sector que apoyan a los más necesitados de Puerto Rico. “Invitamos a la sociedad puertorriqueña a unirse a esta familia que sigue creciendo. La Fondita de Jesús es una casa de puertas abiertas, donde cada persona que se suma; ya sea como voluntaria, donante o aliada; se convierte en parte esencial de una misión que transforma vidas y fortalece la comunidad”, indicó Bayrón-Rivera.

La Fondita brinda servicios esenciales (alimentos, duchas, ropa, recreación, transporte, etc.), servicios psicosociales y de salud, viviendas asequibles, adecuadas y seguras, organización comunitaria, desarrollo de capacidades y ayuda en casos de desastre, y como parte de su misión busca empoderar a los ciudadanos, promoviendo al mismo tiempo la equidad y la justicia social, sostuvo Bayrón-Rivera, quien exhortó a los interesados en colaborar con La Fondita a llamar al 787-724-4051 o donar a través de ATH Móvil en el área de donar a /LaFonditaDeJesús.