¿Cómo se celebra la Navidad en Roma? ¿O en París? ¿Y cuál es la historia de aquel hombre, que, según la religión cristiana, se hizo infante para redimir al mundo?

No hay que abordar un avión para descubrir todo esto. Tampoco sumergirse en las páginas de libros teólogos ni biblias para ver la historia de Jesús ilustrada. Y es que la Casa Manresa, en Aibonito, las narra a través de estampas vivas y coloridas.

“(Es) una experiencia diferente llena de alegría, colorido e información sobre cómo el sentimiento de amor a Jesús une al mundo”, comentó en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora el Padre Miguel de Ángel, párroco de la Iglesia San José y director de Casa Manresa.

El recorrido está iluminado con adornos navideños, todos diseñados y creados por voluntarios, que forman parte de las amenidades que el centro de retiros espirituales comparte con la ciudadanía mientras fomenta la reflexión y el amor a Dios.

Desde el pasado 29 de noviembre, Casa Manresa abrió sus puertas por primera vez para ofrecer los recorridos guiados, simultáneamente para celebrar los 80 años del centro. Como resultado, cientos de personas han visitado el lugar.

Pero el último día en que se pueden disfrutar de los recorridos será el domingo, 4 de enero de 2026, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

“Este es el último fin de semana donde nuestro centro abre sus puertas a la comunidad en general para que vivan el espíritu de la Navidad y el nacimiento del Niñito Jesús. Por eso, les invito a que nos visiten y compartan un espacio de reflexión y espiritualidad”, exhortó.

Casa Manresa se ubica en la carretera PR-162, kilómetro 7.1, en el barrio Pasto de Aibonito. Quienes visiten, se les recomienda donar $5, dinero que se destinará al fondo pro mejoras de la Casa Manresa.

“Reitero la invitación para que lleguen a Casa Manresa y se regocijen con las estampas navideñas que presentan elementos de nuestra cultura, así como de la cultura de otros países, todas centradas en recordarnos que Dios entregó a su único hijo para que fuéramos salvos”, repitió.

Para más información sobre los servicios de Casa Manresa pueden comunicarse al 787-208-1945.