Nota del editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlas en calendario para visitarlas en algún momento.

---

La Navidad en Quebradillas resplandece.

Y el pueblo lo ha logrado a través de estampas que celebran las imágenes tradicionales de la festividad, como los anticipados obsequios envueltos y colocados bajo las ramas del árbol navideño, así como siluetas de jíbaros celebrando la Navidad boricua.

La decoración no se limita a la Plaza Pública Luis Muñoz Rivera, sino que el Paseo Linares también está adornado.

PUBLICIDAD

A través de las ilustraciones tradicionales de la festividad plasmadas mediante las decoraciones se resalta la magia de la temporada y se transmite nostalgia y alegría.

El Paseo Linares presenta un espectáculo de luces que se disfruta mientras el visitante se dirige a restaurantes u otros comercios. ( Suministrada )

“Como parte de las costumbres y tradiciones propias de la Navidad, la plaza pública de Quebradillas se encuentra adornada e iluminada con estampas navideñas, regalos y el tradicional árbol de Navidad. De igual forma, el renovado Paseo Linares también está decorado con motivos de las festividades navideñas”, describió a Primera Hora en declaraciones escritas el alcalde Heriberto Vélez Vélez.

Estampas con motivos tradicionales destacan en las decoraciones. ( Suministrada )

El Paseo Linares, que ya sirve como una vía para conectar a los quebradillanos y turistas a comercios y restaurantes del casco urbano, ahora atrae aún más a los visitantes, pues mientras consumen del comercio local simultáneamente se deleitarían de la presentación de luces festivas.

“La decoración de ambos espacios (la plaza pública y el Paseo Linares) contribuye en promover y fortalecer el desarrollo del pueblo. Más visitantes llegan hasta el centro urbano para disfrutar de la decoración, lo que les permite además conocer y beneficiarse con el intercambio de bienes y servicios que son parte de la oferta quebradillana”, indicó Vélez Vélez.

Según el funcionario, quizás más importante es que los adornos fueron construidos por las brigadas municipales. Para este proyecto se invirtieron fondos propios del ayuntamiento, que sumó menos de $38,000, aseguró Vélez Vélez.

“En el caso de Quebradillas, es menester destacar que la totalidad de los adornos fueron construidos por las brigadas municipales. Con ello se maximizan los recursos y los fondos del gobierno municipal”, explicó.

“Hace varios años se implementó esta iniciativa que redunda en beneficio para la administración y representa ahorros de miles de dólares. La inversión realizada en esta ocasión es de menos de $38,000”, agregó.

Vélez Vélez invitó a sus compueblanos y a “la comunidad en general a que visiten la plaza pública para que compartan un rato ameno y lleno de alegría mientras festejan el verdadero espíritu de la Navidad que es celebrar el nacimiento del Niñito Jesús”.