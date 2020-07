Tras el anuncio del plan de racionamiento de agua que afectará a partir de mañana a varios municipios de la isla, los ciudadanos se han lanzado a la calle a comprar tanques plásticos de almacenaje como medida de prevención ante la interrupción del servicio esencial.

Al filo del mediodía de hoy y bajo un candente sol vecinos de San Juan, Juncos, Río Grande y Humacao hacían fila en a la orilla de la carretera #1 en Caguas donde un vendedor ambulante colocó una guagua con contenedores de entre 5 y 55 galones, cuyos precios fluctuaban entre los $30 y $95. Aquellos clientes que buscan la conveniencia de un grifo integrado deben pagar una tarifa adicional.

“Debes lavarlo bien antes de usarlo. ¡Recuérdalo!”, le comentó a un cliente el vendedor que rechazó conversar con Primera Hora.

Entre las personas que hicieron la fila se encontraba don Juan Rivera, un residente de Juncos que recorrió tres pueblos antes de llegar al lugar donde compró dos cisternas a de 5 galones a $30 cada una.

“He buscado en ferreterías y otros lugares y no consigo nada. La gente se los ha llevado todo. Tuve la intención de comprar las piezas para hacerlo, pero tampoco hay y por eso estoy aquí. Están caros pero me urge llevármelo porque nosotros somos personas mayores y mi esposa y yo los necesitamos”, dijo el hombre que visitó Río Grande, Las Piedras y San Juan buscando el producto.

Una experiencia similar tuvo la residente de San Juan, Jessica Torruella, quien llegó a la zona, luego de haber visitado tiendas como Home Depot y Walmart. “Nada, no queda nada… una amiga me dijo de este lugar y arranque a ver si encontraba algo”, explicó.

Por su parte, Dinette Márquez, residente en Cupey, también llegó por referencia al lugar. “Me veo obligada a comprarlo porque es bien difícil enfrentar el día a día sin agua”, sostuvo mientras observaba qué tipo de contenedor compraba.

“Yo vengo desde Humacao buscando las cisternas estas… están carísimas, pero tendré que comprarlas porque no me queda de otra. Es esto o nada, porque ya no quedan por ahí”, dijo otra clienta que prefirió hablar bajo anonimato.

El lunes la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, dio a conocer un plan de racionamiento de agua que iniciará mañana para 140,000 clientes que se suplen de la planta de filtración Sergio Cuevas, que se sirve del embalse en el Lago Carraízo.

El plan dispone que el servicio se suspenderá a partir de las 9:00 de la mañana en periodos de 24 horas, alternados entre dos zonas que la agencia identificó como A y B. Los municipios afectados son San Juan, Trujillo Alto, Canóvanas y Carolina.

La AAA había iniciado un plan de racionamiento hace algunas semanas en plantas de filtración en Canóvanas, San Lorenzo, Río Grande y Loíza. De hecho, ha advertido que plantas en Humacao y otras ubicadas en Río Grande y Canóvanas están bajo vigilancia y de continuar descendiendo el caudal de los ríos que suplen a estas se estaría anunciando otros planes de interrupción.

La interrupción del servicio de agua surge en medio de la emergencia de salubridad que enfrenta el país a causa del virus SARS- CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19.

DACO emite orden de congelación de precios

En apoyo a la declaración de emergencia a consecuencia de la sequía en Puerto Rico, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), emitió una orden de congelación de precios de artículos de primera necesidad asociados a la emergencia declarada por el gobierno esta semana.

“No se podrán alterar términos y condiciones de venta en ninguna forma que pudiera resultar en el encarecimiento de algún producto a través de aumentos por parte de los comerciantes en sus respectivos precios. No obstante, los precios podrán ser reducidos”, dicta la sección 1 de la orden.

Se declara como artículo de primera necesidad todo producto, servicio, material, suministro, equipo y cualquier artículo objeto del comercio que sea susceptible de ser vendido, arrendado o alquilado y que su consumo o uso sea necesario para que el consumidor pueda contribuir con el problema de la sequía en Puerto Rico”, agrega el documento que entró en vigor el 30 de junio y que se extenderá hasta que la secretaria Carmen Salgado Rodríguez emita una nueva orden .

Algunos de estos productos son cisternas de agua; equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua; tanques; y recipientes de almacenamiento de agua.

Las violaciones a la orden podrían conllevar sanciones y penalidades de hasta $10,000 por cada infracción.

Mientras, esta semana el Departamento de Salud hizo unas recomendaciones a la ciudadanía para hacer buen uso del agua potable. En el caso específico de almacenaje para las residencias la agencia sugirió lo siguiente: