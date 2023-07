Platos criollos típicos del campo y la costa, sumados a un agradable ambiente que promete una experiencia culinaria diferente, son las apuestas del restaurante “La Guarida de Don Elías”, ubicado en el barrio Quebrada Arenas, de Las Piedras.

Atendido por su propietaria Mayra Castro Dones y empleados, en el restaurante de ambiente rústico, usted encontrará de todo para complacer el gusto por las delicias que allí ofrecen. Entre ellas, se destaca La Guarida, un plato confeccionado con una pechuga a la plancha con salsa BBQ, cebolla, queso y tocineta.

“Ese plato la gente lo pide mucho, e igualmente La Cuarentena #2, la que se vende un montón. Esa trae arroz mamposteao de 8 onzas, cerdo, pollo, costillas, tostones y tostones rellenos. Hay que venir con hambre. Esto lo piden mucho las familias de cuatro a cinco miembros”, explicó Castro Dones.

PUBLICIDAD

La actual propietaria, a quien el dueño original Don Elías Hernández, contrató como jefa de cocina a 6 meses de haber abierto el local y que, posteriormente, adquirió la operación, dijo que la acogida desde la apertura del concepto fue tan buena que obligó a expandir las instalaciones a lo que son hoy.

En general, usted puede hallar la mejor manera de saciar el hambre ante la deliciosa y fresca oferta entre platos fuertes o las ‘entradas’ criollas que allí se elaboran. “Trabajamos mucho lo que es la picadera para disfrutar en familia, pero tenemos un menú bastante variado dentro de lo criollo y mariscos”, reiteró la también chef principal del restaurante.

Entre los platos más pedidos en el establecimiento figuran las arepas de coco rellena de pulpo, camarones y mixta; arroz mamposteado (izq) y ensalada de camarones con tostones (derecha). ( Isabel Ferré Sadurní )

“Últimamente me está llegando mucho extranjero. Entiendo que los mismos clientes me están dando publicidad y me llegan muchas personas que no son de Puerto Rico. Ahora, recibo muchas visitas de gente de muchos pueblos por lo que te podría decir que cerca del 90% de los que llegan, son aquellos que gustan de hacer turismo interno”, comentó.

Abierto de jueves a domingo, de 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la noche y, en ocasiones hasta las 9:00 p.m., principalmente los fines de semana, “La Guarida de Don Elías”, ubicado en la carretera 198 km. 21.2, propicia un espacio para compartir de manera segura y tranquila.

“Es un negocio totalmente familiar y visitado también por quienes vienen a chinchorrear. Todo bajo un estricto orden y seguridad. Aquí vienen guaguas con personas que disfrutan del chinchorreo, pero todo ya previamente coordinado para poder darles un buen servicio”, destacó la propietaria, quien también se dedica a ofrecer cursos de charcutería.

PUBLICIDAD

Castro Dones complementa los ofrecimientos del local con el servicio de catering que se extiende a toda la Isla. Asimismo, sirven una variedad de mojitos de distintos sabores. “Tenemos participación en el campeonato del Mojito Fest, que es una actividad que se celebra en toda la isla y en el cual hemos logrado varios reconocimientos. En una ocasión presentamos el mojito de chocolate que es uno empalagoso y, sin embargo, les gusta a muchos clientes”, manifestó.

Teniendo en mente varios proyectos, Castro Dones adelantó que le gustaría inaugurar un negocio similar en Florida, sin dejar de atender las necesidades de sus clientes en la isla. “Me gustaría desarrollar mi pueblo. Que todos los negocios de Las Piedras crezcan y venga mucha gente. La gente sabe que yo soy bien cooperadora con el que viene. Si vienen con cilantrillo u otras especias para la cocina, yo se lo compro porque me gusta apoyar a mi pueblo primero que todo”, destacó.

Para cerrar, adelantó que proyecta crear un menú de almuerzos “más económicos” en un espacio aledaño a la estructura original que llamó el “Bohío de la Guarida”.

Para órdenes o mayor información, comuníquese al 787-644-6974.