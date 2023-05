La Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico anunció la confirmación del doctor Rafael Ramírez Rivera como nuevo presidente en propiedad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El doctor Ramírez Rivera se convierte en el undécimo presidente de esta centenaria institución de educación superior, desde su fundador, el reverendo norteamericano, John Will Harris, se indicó en declaraciones escritas.

El doctor Ramírez Rivera cuenta con un bachillerato y una maestría en Artes en Economía de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en Administración Educativa del recinto Metro de la Universidad Interamericana. Además, ha participado y estudiado en varias escuelas de administración como AICS Management Institute en New Hampshire College y Florida International University. Ha sido parte del Programa de Investigación de Verano de la Universidad de Oxford, del Institute for Management and Leadership in Education (MLE) en la escuela graduada de educación de la Universidad de Harvard, así como en la Escuela Graduada de Negocios de la Universidad de Stanford y en la Universidad de Bolonia.

PUBLICIDAD

El doctor Ramírez Rivera se ha desempeñado por años, en diversos renglones del quehacer educativo del país. Fungió como presidente y director ejecutivo de Humacao Community College, administrador de la Escuela de Carreras Técnicas de Antilles College en San Juan, presidente y director general de Columbia College, director de la Oficina de Licencias y Acreditaciones del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y como presidente de Huertas Junior College.

El nuevo presidente de la INTER, ha participado en más de un centenar de equipos evaluadores de licencias o acreditaciones con varias agencias estatales, comisiones regionales y nacionales, y organizaciones de acreditación en los Estados Unidos de América, América del Sur y Europa e India. Se ha desempeñado como comisionado del Consejo de Acreditación de Institutos y Universidades Independientes en Washington, DC.

Durante 14 años, fungió de manera ininterrumpida como rector del recinto de Arecibo de la INTER y el pasado año, ocupó la presidencia de la Universidad de manera interina. “Ayer martes, 23 de mayo, nuestra Junta de Síndicos avaló el nombramiento del doctor Ramírez Rivera. Reconocemos que el doctor Ramírez Rivera cuenta con un sinnúmero de cualidades y experiencias para continuar posicionando a la Universidad Interamericana como la institución educativa líder que ha demostrado ser. Desde su presidencia, continuaremos aportando grandemente a nuestra sociedad como lo hemos venido haciendo por 111 años”, expresó el presidente de la Junta de Síndicos, José R. Muñoz Ávila. El doctor Ramírez Rivera es recibido con el seguro compromiso de que tendrá el apoyo y el respaldo de la comunidad universitaria que compone la Universidad Interamericana de Puerto Rico.