La lluvia registrada la semana pasada, principalmente asociada al paso de ondas tropicales, aminoró levemente la condición de sequía extrema que experimenta Puerto Rico.

Según el informe publicado hoy, jueves, por el Monitor de Sequía de los Estados Unidos, la semana pasada la sequía extrema ocupaba el 39.49% del territorio y ahora bajó a 37.14%.

“En Puerto Rico, algunas zonas registraron lluvias intensas durante la semana pasada, lo que alivió las condiciones de sequía. Se necesitarán más precipitaciones para mitigar la sequía extrema en el noreste, así como en la franja costera que abarca desde el centro hasta el sur”, precisa el informe emitido por la agencia federal.

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Las lluvias que se han registrado sobre Puerto Rico en los pasados días, en parte asociadas al paso de ondas tropicales, causaron una leve mejoría en la extensión de la sequía, según el más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos. ( Captura )

Al menos, la lluvia registrada ocasionó que el nivel del embalse Carraízo se posicionara hoy en “seguridad” lo que aleja la posibilidad de que se regrese a un racionamiento, como el experimentado por los 183,000 abonados que se sirven de este cuerpo de agua en el pasado mes de agosto.

El embalse de La Plata es el único en que se encuentra en peor nivel, bajo ajustes operacionales. Pero, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, informó que, hasta el momento, no se prevé que los abonados de esta zona entren en un plan de interrupciones programadas.

“Continuamos monitoreando de cerca ese nivel del embalse. Seguimos con controles operacionales como, por ejemplo, durante el día tener la operación máxima de La Plata en 70 millones de galones. Durante la noche, que el consumo históricamente cae, todo el mundo está durmiendo, se hace un apagado de una de esas unidades de bombeo de la represa, en este caso de La Plata, y se reduce entonces la extracción. Aparte de eso, ajustes de operaciones en la red, donde, básicamente, manejando presiones. Lo que buscamos siempre es mantener mayor cantidad de agua en lo que son las partes principales del sistema, y de esa manera sostener el servicio de agua sin afectar a ningún cliente, pero siempre velando por mantener esos niveles en el embalse”, dijo en el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día.

Por otro lado, los cambios en la sequía de menor grado, catalogada como severa, moderada o anómala, también fueron mínimos.

Por ejemplo, la sequía severa aumentó de 18.29% a 20.05%, debido a que asumió ahora la disminución registrada de la sequía extrema.