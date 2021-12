La lotería electrónica fue lo que más se buscó entre los cibernautas puertorriqueños durante el 2021, reveló Google.

“En los últimos 12 meses, noticias esperanzadoras han llegado, como, por ejemplo, el despliegue de la vacunación contra el COVID-19, el regreso de algunos eventos presenciales, la unión de los atletas en unos Juegos Olímpicos, la oportunidad de volver a abrazar a los que más queremos; todo eso, entre muchas otras cosas, nos ha permitido tener la esperanza de regresar a hacer lo que nos gusta, esperanza que vemos reflejada en las búsquedas que las personas hacen en Google”, indicó la empresa.

Los boricuas, además, concentraron sus búsquedas en deportes, atletas, series televisivas, el huracán Elsa y prevención al COVID-19, especificó la empresa.

PUBLICIDAD

Las 10 búsquedas más concurrentes durante el año fueron:

Lotería electrónica NBA MLB Efrén Arroyo Serie del Caribe La Casa de los Famosos Boston Red Sox Albert Rodríguez Hurricane Elsa Prevención COVID-19

“Extendemos un agradecimiento especial a nuestros usuarios y comunidad por seguir confiando en nuestro buscador para resolver sus dudas, descubrir cosas nuevas, buscar temas de interés común y encontrar toda la información que necesitan”, comentó Google.

Televisión y deportes

En su análisis de búsquedas, Google especificó que el programa televisivo más buscadas por personas en la isla fue “La Casa de los Famosos”, mientras que “Squid Game”- que se transmitió en la plataforma Netflix- ocupó el segundo lugar.

Los puertorriqueños, además, se interesaron en buscar más sobre las series “Bridgerton”, “Wandavision”, “¿Quién mató a Sara?”, “El Poder del Amor”, “Cobra Kai”, “Sex Education”, “Lupin” y “Ginny & Georgia”, en ese orden.

En cuanto a películas, dos filmes de Marvel, “Black Widow” y “Eternals”, encabezaron la lista de largometrajes más buscadas, a pesar de que “Eternals” apenas estrenó la semana pasada.

A esta lista se suma “Mortal Kombat”, “Godzilla vs. Kong”, “Spiderman: No Way Home”, “Army of the Dead”, “Space Jame”, “In the Heights”, “Venom” y “Cruella”, respectivamente.

Jasmine Camacho fue la atleta más buscada

La presea de oro que se ganó Jasmine Camacho en tierra nipona durante los Juegos Olímpicos del 2020 provocó que miles de boricuas utilizaran a Google para conocer más de ella, convirtiéndola en la atleta más buscada en la plataforma durante el 2021. Segundo a ella, se buscó “Medallero Olímpico”.

El exboxeador Juanma López quedó tercero entre los atletas más buscados, máxime porque en este año fue imputado por violencia doméstica contra su expareja.

En la lista también se añade: Gigi Fernández, Simone Biles, Tom Brady, Carlos Correa, Olimpiadas Tokio, Eddie Rosario y Adriana Díaz, en ese orden.

Todos los fines de años, Google analiza miles de millones de búsquedas mediante herramientas públicas, como Google Trends. De ahí, filtra el spam y las búsquedas repetidas para construir categorías y determinar el comportamiento de aquellos que utilizan la herramienta de búsqueda.