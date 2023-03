La mayoría de las multas que emite el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) es contra las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), afirmó el secretario de esta dependencia Hiram Torres Montalvo.

Pese a que no pudo ofrecer un porcentaje o número aproximado, el titular de la dependencia aseguró que gran parte se emiten específicamente contra contratistas por no tener sus comercios registrados con el Departamento, lo que incurre en una multa de $5,000 ante los $150 que cuesta el registro. Otra razón por la que las PyMEs son multado es por no recalibrar las básculas de medición, por etiquetar incorrectamente o no tener los precios de productos visibles y por no mantener sus productos frescos.

Es precisamente por esto que el DACO creó la nueva Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial (OCEC) con el fin de orientar a estos comerciantes sobre las regulaciones y reglas del departamento y reducir la cantidad de querellas que lleguen al DACO y minimizar las multas que emite.

“Lo que estamos buscando es mitigar la cantidad de querellas que llegan aquí al Departamento, en particular que son en contra de pequeños y medianos comercios, mediante la prevención y la educación para ponerlos en cumplimiento a ellos sobre lo que son los reglamentos del DACO y que no sea necesario que siempre estemos exponiendo multas”, comentó Torres Montalvo a los medios de comunicación.

Para ilustrar el desconocimiento de comerciantes de pequeños y medianos negocios sobre los requerimientos del DACO, el secretario hizo referencia a una visita reciente de personal del Departamento a la Plaza de Mercado, en Río Piedras, quienes identificaron varios comercios con “problemas de sellos de las básculas (y) carnicerías (que) no tenían básculas al día (según) las reglas de pesas y medidas del Departamento”.

“Ellos (los comerciantes) se sorprendían que tuviesen que estar en cumplimiento. No conocían del cambio de reglamento del DACO que se les exigía que en un periodo de cada dos años tienen que recalibrar estos equipos y, para sorpresa de ellos mismos, en el caso de lo que son los equipos de medición, cuando estos equipos se (descalibran) con el paso del tiempo, lo hacen en detrimento del comercio, a favor del consumidor. Es decir, cuando estos equipos pierden su configuración, terminan regalándole productos al consumidor”, narró.

Por ende, el objetivo de esta Oficina- que será dirigida por Marilyn Rodríguez Ocasio (inspectora de campo con más de 25 años de experiencia)- es que sirva de enlace y recurso para los comerciantes para que puedan comunicarse directamente con el DACO y que conozcan todas sus reglas, regulaciones y reglamentos y, de esta manera, evitar ser multados.

“Estaríamos orientándolos sobre los reglamentos y leyes que aplican a cada negocio, desde tácticas comerciales anuncios engañosos, alternativas de pago, para mencionar algunos”, manifestó Rodríguez Ocasio

Las funciones de la OCEC incluyen, además, la creación de una red de enlaces con cada municipio para así establecer comunicación directa con los ayuntamientos. También se pretende desarrollar módulos únicos de orientación para comerciantes de los municipios, establecer programas de orientación a las PyMEs, coordinar talleres orientativos junto a municipios y crear enlaces directos con asociaciones y agrupaciones de las PyMEs.

“Las empresas grandes tienen departamentos completos de cumplimiento, firmas de abogado que se ocupan de que ellos estén en cumplimento con las reglas del DACO. (Pero), en el caso de las pequeñas y medianas empresas, las PyMEs, en muchas ocasiones (no cumplen con el DACO), no porque quieran violar los derechos de los consumidores, sino por desconocimiento”, reiteró.

Mediante la Oficina, coincidieron ambos funcionarios, también se asesoraría a aquellos comerciantes que utilizan las redes sociales para vender sus productos, máxime en las políticas de devolución, en registrarse en el Departamento de Haciendo y en conseguir patentes municipales.

“Queremos también asistirles a estos jóvenes en el proceso de estar en cumplimiento con los que son las reglas del Departamento de Asuntos del Consumidor y, a medida de que también los podamos asistir sobre las reglas y reglamentos de otras agencias de gobierno, pues también lo estaremos haciendo. Esto es una política de utilizar la prevención de violaciones a las reglas del DACO como una medida adicional de protección al consumidor”, aseguró.

La OCEC entrará en función mediante la Orden Administrativa 2023-01 y estará adscrita a la Oficina del Secretario.