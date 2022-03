Todos los jueves, hasta el 7 de abril, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) destacó personal para asistir a los ciudadanos en la tarea de completar el formulario que se requiere para solicitar el Crédito por Menor Dependiente o ‘Child Credit Tax’, CTC por sus siglas en inglés, informó la directora Thais Reyes Serrano.

“Esta es una de las iniciativas del gobernador Pedro R. Pierluisi para facilitar el acceso de los ciudadanos a que puedan solicitar el CTC y de esta forma mejorar la calidad de vida de las familias puertorriqueñas. Ayer comenzamos a ofrecer este servicio y tuvo gran acogida. Lo que buscamos, a través de esta iniciativa, es ayudar a todos aquellos que necesitan llenar la forma 1040 y no cuentan con la tecnología para hacerlo. También, queremos asistir a toda persona que no sabe cómo completarla. Nuestro personal está debidamente capacitado y listo para colaborar en esta importante gestión”, aseguró la funcionaria tras adelantar que dichos servicios se ofrecerán libre de costo, todos los jueves desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en las oficinas de ODSEC ubicadas en la Avenida Roosevelt frente al restaurante Subway.

Reyes Serrano se manifestó esperanzada en que, como ayer, muchos acudirán a la ODSEC en busca de asistencia para solicitar la ayuda que ofrece hasta $3,600 por cada menor dependiente de 0 a 5 años y de $3 mil por aquellos entre las edades de 6 a 17 años.

El gobernador Pierluisi explicó, el pasado 28 de febrero, que para este crédito no es necesario estar en la fuerza laboral, ya que el único requisito es ser custodio de menores y estar dentro de los límites de ingresos.

“Nuestro personal ha sido debidamente capacitado por lo que podremos asistir a muchos visitantes en un mismo día. Estamos trabajando de forma organizada y eficiente para impactar el mayor número de personas posible”, apuntó Reyes Serrano.

La directora de la ODSEC hizo hincapié en que el incentivo federal no es automático. “Hay que solicitarlo y estamos conscientes de que muchas personas no son diestros en la tecnología por lo que podrían encontrar escollos al cumplimentar este tipo de documento. Otros por miedo a completarlo de manera incorrecta reúsan completarlo y pierden los fondos a los que tienen derecho, por eso la importancia de nuestra ayuda”.

Al momento de completar la forma 1040, el solicitante debe tener a la mano el número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente y el de los niños a reclamar. El periodo para radicar dicha planilla y solicitar el crédito comenzó en enero y termina el lunes 18 de abril.